https://sputnikarabic.ae/20221008/مرور-أول-قطار-عبر-خط-السكك-الحديدية-بجسر-القرم-بعد-إتمام-المرحلة-الأولى-من-الترميم-1068774228.html

مرور أول قطار عبر خط السكك الحديدية بجسر القرم بعد إتمام المرحلة الأولى من الترميم

مرور أول قطار عبر خط السكك الحديدية بجسر القرم بعد إتمام المرحلة الأولى من الترميم

أعلن المكتب الصحفي لهيئة السكك الحديدية في جمهورية القرم مرور أول قطار مكون من 15 عربة عبر خطوط السكك الحديدية بجسر القرم بنجاح بعد استئناف حركة المرور، التي... 08.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-08T17:21+0000

2022-10-08T17:21+0000

2022-10-08T17:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لهيئة السكك الحديدية، في بيان، "بعد استكمال المرحلة الأولى من أعمال ترميم الجزء الخاص بخط السكك الحديدية في جسر القرم، مر عبره قطار مكون من 15 عربة بنجاح".أصدر وزير النقل الروسي، اليوم السبت، تعليماته بتعزيز أمن النقل على جسر القرم، بما في ذلك إجراء تفتيش مكثف، على خلفية العمل الإرهابي الذي طال الجسر صباح اليوم.وأفادت الخدمة الصحفية للوزارة، "وزير النقل الروسي أصدر كافة التعليمات لتحسين أمن النقل بالمنشأة، بما في ذلك إجراء تفتيش مكثف".كما أشارت وزارة النقل إلى أنه يمكن استئناف حركة مرور السيارات على جسر القرم اليوم السبت، بعد الساعة 16:00 بتوقيت موسكو على خط واحد وباتجاهين (ذهابا وإيابا)، وحركة السكك الحديدية بعد الساعة 20:00".وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، في بيان: "في الساعة السادسة وسبع دقائق صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، ما تسبب في اشتعال 7 صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".وأضاف البيان: "حدث انهيار جزئي في قسمين من طريق السيارات بالجسر دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر".وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.

https://sputnikarabic.ae/20221008/وزارة-النقل-الروسية-حركة-القطارات-عبر-جسر-القرم-من-المقرر-أن-تعود-إلى-طبيعتها-اليوم--1068764825.html

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