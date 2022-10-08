https://sputnikarabic.ae/20221008/الهيئة-الوطنية-لمكافحة-الإرهاب-تفجير-شاحنة-أدى-إلى-اشتعال-خزانات-الوقود-المقطورة-على-جسر-القرم-1068757477.html
الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب: تفجير شاحنة أدى إلى اشتعال خزانات الوقود المقطورة على جسر القرم
الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب: تفجير شاحنة أدى إلى اشتعال خزانات الوقود المقطورة على جسر القرم
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، صباح اليوم السبت، أنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم خلال مرور قطار لنقل خزانات الوقود. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T06:13+0000
2022-10-08T06:13+0000
2022-10-08T06:33+0000
روسيا
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وأصدرت الهيئة بيانا وجاء فيه: "اليوم بين الساعة السادسة والسابعة صباحا تم تفجير شاحنة على جسر القرم، وذلك خلال مرور قطار لنقل خزانات الوقود ما أدى إلى اشتعال سبعة خزانات منها.وأضاف البيان: "القوس الموجود فوق الجزء الأرضي من الجسر لم يتضرر ويتم التحقق من ملابسات الانفجار في المكان".وفي وقت سابق اليوم، أفادت هيئة الطرق في مدينة تامان الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن حركة المرور على جسر القرم عُلقت مؤقتا بسبب اشتعال النيران في خزان وقود بأحد أقسام الجسر، في إشارة إلى قسم القطارات.وقال مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، إنه وفقا للبيانات الأولية، فقد اشتعلت النيران في خزان وقود بأحد أقسام الجسر، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق.
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روسيا
الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب: تفجير شاحنة أدى إلى اشتعال خزانات الوقود المقطورة على جسر القرم
06:13 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 06:33 GMT 08.10.2022) تابعنا عبر
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، صباح اليوم السبت، أنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم خلال مرور قطار لنقل خزانات الوقود.
وأصدرت الهيئة بيانا وجاء فيه: "اليوم بين الساعة السادسة والسابعة صباحا تم تفجير شاحنة على جسر القرم، وذلك خلال مرور قطار لنقل خزانات الوقود ما أدى إلى اشتعال سبعة خزانات منها.
وأضاف البيان: "القوس الموجود فوق الجزء الأرضي من الجسر لم يتضرر ويتم التحقق من ملابسات الانفجار في المكان".
وفي وقت سابق اليوم، أفادت
هيئة الطرق في مدينة تامان الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن حركة المرور على جسر القرم عُلقت مؤقتا بسبب اشتعال النيران في خزان وقود بأحد أقسام الجسر، في إشارة إلى قسم القطارات.
وقال مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، إنه وفقا للبيانات الأولية، فقد اشتعلت النيران في خزان وقود بأحد أقسام الجسر، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق.