https://sputnikarabic.ae/20221008/الجيش-اليمني-يعلن-صد-هجوم-لجماعة-أنصار-الله-في-صعدة-1068770343.html

الجيش اليمني يعلن صد هجوم لجماعة أنصار الله في صعدة

الجيش اليمني يعلن صد هجوم لجماعة أنصار الله في صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، صد هجوم لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن. 08.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-08T15:17+0000

2022-10-08T15:17+0000

2022-10-08T15:17+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048205177_0:132:2897:1761_1920x0_80_0_0_b875fe3f9fc4dd2f0f635f42495db098.jpg

القاهرة– سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه على تويتر، أن "قوات الجيش الوطني كسرت عملية هجومية شنها الحوثيون على مواقع عسكرية في جبهة آل ثابت [مديرية قَطابِّر] شمال غربي محافظة صعدة".يأتي ذلك بعد تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في محافظات لحج والضالع وتعز ومأرب، عقب أيام من انتهاء هدنة الأمم المتحدة في اليمن في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.ويوم الأحد الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي استمرت 6 أشهر منذ مطلع نيسان/ابريل الماضي.وأعلن الوفد المفاوض في أنصار الله، يوم السبت الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود.وتشترط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221007/البرلمان-العربي-يدين-رفض-أنصار-الله-تمديد-الهدنة-الإنسانية-في-اليمن-1068743402.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أنصار الله