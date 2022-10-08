https://sputnikarabic.ae/20221008/رئيس-شبه-جزيرة-القرم-سيتم-وضع-تدابير-سريعة-لعودة-عمل-الجسر-1068762032.html
رئيس جمهورية القرم الروسية: سيتم وضع تدابير سريعة لعودة عمل الجسر
رئيس جمهورية القرم الروسية: سيتم وضع تدابير سريعة لعودة عمل الجسر
أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، إنه سيتم وضع تدابير لإعادة عمل جسر القرم وسيبدأ بذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق الأمنية. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T09:47+0000
2022-10-08T09:47+0000
2022-10-08T10:15+0000
شبه جزيرة القرم الروسية
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وقال أكسيونوف: "سأشارك اليوم في عمل اللجنة الحكومية لمعرفة أسباب ما حدث على جسر القرم، حيث سيتم وضع إجراءات لإزالة الضرر وإعادة ما دمر".وأضاف أكسيونوف قائلا: "سيبدأ العمل على الفور بعد انتهاء إجراءات سلطات التحقيق"، داعيا في الوقت نفسه جميع السكان إلى التزام الهدوء والصبر لأن الوضع لا يزال تحت السيطرة.وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/ أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
شبه جزيرة القرم الروسية
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شبه جزيرة القرم الروسية
رئيس جمهورية القرم الروسية: سيتم وضع تدابير سريعة لعودة عمل الجسر
09:47 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 10:15 GMT 08.10.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، إنه سيتم وضع تدابير لإعادة عمل جسر القرم وسيبدأ بذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق الأمنية.
وقال أكسيونوف: "سأشارك اليوم في عمل اللجنة الحكومية لمعرفة أسباب ما حدث على جسر القرم، حيث سيتم وضع إجراءات لإزالة الضرر وإعادة ما دمر".
وأضاف أكسيونوف قائلا: "سيبدأ العمل على الفور بعد انتهاء إجراءات سلطات التحقيق"، داعيا في الوقت نفسه جميع السكان إلى التزام الهدوء والصبر لأن الوضع لا يزال تحت السيطرة.
وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت
أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.
وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم
دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.
وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/ أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.