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https://sputnikarabic.ae/20221008/صحيفة-تركيا-تفكر-بشراء-مقاتلات-تايفون-بدل-إف-16-الأمريكية-1068761435.html
صحيفة: تركيا تفكر بشراء مقاتلات "تايفون" بدل "إف-16" الأمريكية
صحيفة: تركيا تفكر بشراء مقاتلات "تايفون" بدل "إف-16" الأمريكية
كشفت صحيفة تركية، صباح اليوم السبت، أن أنقرة تفكر بشراء مقاتلات من طراز "يوروفايتر تايفون" من الجيل الرابع في حال فشلت صفقة شراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T09:40+0000
2022-10-08T09:40+0000
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ذكرت صحيفة "يني أكيت" أن وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، سافر إلى المملكة المتحدة كضيف رسمي لوزير الدفاع البريطاني بن والاس، وزار قاعدة "كونينغسبي" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.وبحسب الصحيفة، أعادت زيارة أكار إلى الأذهان تصريح السكرتير الصحفي الرئاسي التركي إبراهيم قالن حول أن مقاتلات "تايفون" البريطانية ستكون على جدول أعمال أنقرة إذا لم تحسم صفقة شراء طائرات "إف 16" الأمريكية.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد في يونيو/حزيران الماضي ضرورة بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا وتحديث أسطولها من نفس النوع، وذلك بعد تقدم الأخيرة بطلب إلى واشنطن بهذا الخصوص.إلا أن الكونغرس الأمريكي وضع شروطا أمام تركيا لتزويدها بالمقاتلات المذكورة، بما في ذلك ضمانات بعدم استخدام المقاتلات لاقتحام المجال الجوي اليوناني، وهو ما ترفضه أنقرة.
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صحيفة: تركيا تفكر بشراء مقاتلات "تايفون" بدل "إف-16" الأمريكية

09:40 GMT 08.10.2022
© Photo / Gordon Zammitالطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية "تايفون" (Typhoon) السعودية
الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية تايفون (Typhoon) السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© Photo / Gordon Zammit
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كشفت صحيفة تركية، صباح اليوم السبت، أن أنقرة تفكر بشراء مقاتلات من طراز "يوروفايتر تايفون" من الجيل الرابع في حال فشلت صفقة شراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية.
ذكرت صحيفة "يني أكيت" أن وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، سافر إلى المملكة المتحدة كضيف رسمي لوزير الدفاع البريطاني بن والاس، وزار قاعدة "كونينغسبي" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.
وبحسب الصحيفة، أعادت زيارة أكار إلى الأذهان تصريح السكرتير الصحفي الرئاسي التركي إبراهيم قالن حول أن مقاتلات "تايفون" البريطانية ستكون على جدول أعمال أنقرة إذا لم تحسم صفقة شراء طائرات "إف 16" الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد في يونيو/حزيران الماضي ضرورة بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا وتحديث أسطولها من نفس النوع، وذلك بعد تقدم الأخيرة بطلب إلى واشنطن بهذا الخصوص.
إلا أن الكونغرس الأمريكي وضع شروطا أمام تركيا لتزويدها بالمقاتلات المذكورة، بما في ذلك ضمانات بعدم استخدام المقاتلات لاقتحام المجال الجوي اليوناني، وهو ما ترفضه أنقرة.
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