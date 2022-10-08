https://sputnikarabic.ae/20221008/كهرباء-لبنان-ترفع-أسعار-التغذية-بالتيار-1068764366.html
"كهرباء لبنان" ترفع أسعار التغذية بالتيار
"كهرباء لبنان" ترفع أسعار التغذية بالتيار
قررت شركة كهرباء لبنان، اليوم السبت، رفع أسعار التغذية بالتيار الكهربائي، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T11:42+0000
2022-10-08T11:42+0000
2022-10-08T11:42+0000
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ونقلت قناة "الجديد" أن مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان قرر "رفع تعرفة الكهرباء 27 سنتاً للكيلواط" مشيرة إلى أن القرار جاء ضمن إطار "خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء".يشار إلى أن أزمة المياه في كل أنحاء لبنان تفاقمت مع دخول البلاد في العتمة الشاملة بسبب الانقطاع الكلي لكهرباء شركة كهرباء لبنان في سبتمبر/ أيلول الماضي.ويتكبد المواطن اللبناني خسائر مادية كبيرة، من خلال تعبئة المياه باستخدام صهاريج خاصة تصل سعر"النقلة" فيها إلى المليون ليرة لبنانية أو من خلال شراء مادة المازوت للمولدات الخاصة.وقال رئيس لجنة الطاقة والمياه النائب اللبناني سجيع عطية لـ"سبوتنيك"، إنه "لدينا مشكلة اليوم عدا عن شح المياه في محطات المياه، لا يوجد محطات ضخ للمياه الموجودة لتصل إلى المدن والأماكن السكنية والبلدات، ونتيجة نقص المازوت لم تعد مؤسسة المصالح المائية لديها الإمكانية على ضخ المياه".وأضاف عطية: "أسعى في موضوع الطاقة الشمسية، ونحاول خلق قوانين تحفيزية للطاقة الشمسية حتى يكون هناك إمكانية للاستغناء عن الوقود الأحفوري، ولكل محطة يكون هناك ألواح وتعمل على ضخ المياه في كل منطقة".
لبنان
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
"كهرباء لبنان" ترفع أسعار التغذية بالتيار
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قررت شركة كهرباء لبنان، اليوم السبت، رفع أسعار التغذية بالتيار الكهربائي، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد.
ونقلت قناة
"الجديد" أن مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان قرر "رفع تعرفة الكهرباء 27 سنتاً للكيلواط" مشيرة إلى أن القرار جاء ضمن إطار "خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء".
يشار إلى أن أزمة المياه
في كل أنحاء لبنان تفاقمت مع دخول البلاد في العتمة الشاملة بسبب الانقطاع الكلي لكهرباء شركة كهرباء لبنان في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويتكبد المواطن اللبناني خسائر مادية كبيرة، من خلال تعبئة المياه باستخدام صهاريج خاصة تصل سعر"النقلة" فيها إلى المليون ليرة لبنانية أو من خلال شراء مادة المازوت للمولدات الخاصة.
وقال رئيس لجنة الطاقة والمياه النائب اللبناني سجيع عطية لـ"سبوتنيك"، إنه "لدينا مشكلة اليوم عدا عن شح المياه في محطات المياه، لا يوجد محطات ضخ للمياه الموجودة لتصل إلى المدن والأماكن السكنية والبلدات، ونتيجة نقص المازوت لم تعد مؤسسة المصالح المائية لديها الإمكانية على ضخ المياه".
وأضاف عطية: "أسعى في موضوع الطاقة الشمسية، ونحاول خلق قوانين تحفيزية للطاقة الشمسية حتى يكون هناك إمكانية للاستغناء عن الوقود الأحفوري، ولكل محطة يكون هناك ألواح وتعمل على ضخ المياه في كل منطقة".