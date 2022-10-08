عربي
وزارة النقل الروسية: حركة القطارات عبر جسر القرم من المقرر أن تعود إلى طبيعتها اليوم
https://sputnikarabic.ae/20221008/كهرباء-لبنان-ترفع-أسعار-التغذية-بالتيار-1068764366.html
"كهرباء لبنان" ترفع أسعار التغذية بالتيار
"كهرباء لبنان" ترفع أسعار التغذية بالتيار
قررت شركة كهرباء لبنان، اليوم السبت، رفع أسعار التغذية بالتيار الكهربائي، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T11:42+0000
2022-10-08T11:42+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062324355_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43f5bce51bb3dc189a157d2b6074fd90.jpg
ونقلت قناة "الجديد" أن مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان قرر "رفع تعرفة الكهرباء 27 سنتاً للكيلواط" مشيرة إلى أن القرار جاء ضمن إطار "خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء".يشار إلى أن أزمة المياه في كل أنحاء لبنان تفاقمت مع دخول البلاد في العتمة الشاملة بسبب الانقطاع الكلي لكهرباء شركة كهرباء لبنان في سبتمبر/ أيلول الماضي.ويتكبد المواطن اللبناني خسائر مادية كبيرة، من خلال تعبئة المياه باستخدام صهاريج خاصة تصل سعر"النقلة" فيها إلى المليون ليرة لبنانية أو من خلال شراء مادة المازوت للمولدات الخاصة.وقال رئيس لجنة الطاقة والمياه النائب اللبناني سجيع عطية لـ"سبوتنيك"، إنه "لدينا مشكلة اليوم عدا عن شح المياه في محطات المياه، لا يوجد محطات ضخ للمياه الموجودة لتصل إلى المدن والأماكن السكنية والبلدات، ونتيجة نقص المازوت لم تعد مؤسسة المصالح المائية لديها الإمكانية على ضخ المياه".وأضاف عطية: "أسعى في موضوع الطاقة الشمسية، ونحاول خلق قوانين تحفيزية للطاقة الشمسية حتى يكون هناك إمكانية للاستغناء عن الوقود الأحفوري، ولكل محطة يكون هناك ألواح وتعمل على ضخ المياه في كل منطقة".
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062324355_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_bca8d6db8ac9b01aa81140213533ea76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

"كهرباء لبنان" ترفع أسعار التغذية بالتيار

11:42 GMT 08.10.2022
© Sputnik . Alexey Kudenkoعمليات سير العمل في إعادة الكهرباء إلى ماريوبول
عمليات سير العمل في إعادة الكهرباء إلى ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
تابعنا عبرTelegram
قررت شركة كهرباء لبنان، اليوم السبت، رفع أسعار التغذية بالتيار الكهربائي، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد.
ونقلت قناة "الجديد" أن مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان قرر "رفع تعرفة الكهرباء 27 سنتاً للكيلواط" مشيرة إلى أن القرار جاء ضمن إطار "خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء".
يشار إلى أن أزمة المياه في كل أنحاء لبنان تفاقمت مع دخول البلاد في العتمة الشاملة بسبب الانقطاع الكلي لكهرباء شركة كهرباء لبنان في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويتكبد المواطن اللبناني خسائر مادية كبيرة، من خلال تعبئة المياه باستخدام صهاريج خاصة تصل سعر"النقلة" فيها إلى المليون ليرة لبنانية أو من خلال شراء مادة المازوت للمولدات الخاصة.
وقال رئيس لجنة الطاقة والمياه النائب اللبناني سجيع عطية لـ"سبوتنيك"، إنه "لدينا مشكلة اليوم عدا عن شح المياه في محطات المياه، لا يوجد محطات ضخ للمياه الموجودة لتصل إلى المدن والأماكن السكنية والبلدات، ونتيجة نقص المازوت لم تعد مؤسسة المصالح المائية لديها الإمكانية على ضخ المياه".
وأضاف عطية: "أسعى في موضوع الطاقة الشمسية، ونحاول خلق قوانين تحفيزية للطاقة الشمسية حتى يكون هناك إمكانية للاستغناء عن الوقود الأحفوري، ولكل محطة يكون هناك ألواح وتعمل على ضخ المياه في كل منطقة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет КА-52 отстреливает тепловые ловушки после стрельбы по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала