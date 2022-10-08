https://sputnikarabic.ae/20221008/مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يزور-روسيا-في-المستقبل-القريب--1068767692.html
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور روسيا في المستقبل القريب
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور روسيا في المستقبل القريب
أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم السبت، أنه سيزور روسيا في المستقبل القريب ثم سيعود إلى أوكرانيا بشأن قضية إنشاء "منطقة آمنة" حول... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T13:41+0000
2022-10-08T13:41+0000
2022-10-08T13:41+0000
العالم
روسيا
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وقال غروسي في بيانه المنشور على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "استئناف القصف، الذي أصاب المصدر الوحيد للطاقة الخارجية للمحطة، غير مسؤول إلى حد كبير. يجب حماية محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق من اليوم السبت، إن كييف مستمرة في "استفزازاتها لخلق كارثة من صنع الإنسان في محطة زابوروجيه النووية، رغم وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأضافت الوزارة "في اتجاه زاباروجيه، ضربت أسلحة عالية الدقة، لقوات الجو الروسية أثناء الانتشار المؤقت لمرتزقة أجانب في مدينة زابوروجيه، وقتل أكثر من 160 مسلحا أوكرانيا منهم".
https://sputnikarabic.ae/20221008/الدفاع-الروسية-تحييد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-والمرتزقة-في-دونيتنسك-وزابوروجيه--1068766591.html
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العالم, روسيا
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور روسيا في المستقبل القريب
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أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم السبت، أنه سيزور روسيا في المستقبل القريب ثم سيعود إلى أوكرانيا بشأن قضية إنشاء "منطقة آمنة" حول محطة زابوروجيه النووية.
وقال غروسي في بيانه المنشور على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "استئناف القصف، الذي أصاب المصدر الوحيد للطاقة الخارجية للمحطة، غير مسؤول إلى حد كبير. يجب حماية محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وأضاف غروسي: "في المستقبل القريب سأسافر إلى روسيا الاتحادية ثم أعود إلى أوكرانيا للاتفاق على منطقة آمنة والسلامة النووية حول المحطة"، مؤكدا على أن هذه الإجراءات "حاجة مطلقة وملحة".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق من اليوم السبت، إن كييف مستمرة في
"استفزازاتها لخلق كارثة من صنع الإنسان في محطة زابوروجيه النووية، رغم وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضافت الوزارة "في اتجاه زاباروجيه، ضربت أسلحة عالية الدقة، لقوات الجو الروسية أثناء الانتشار المؤقت لمرتزقة أجانب في مدينة زابوروجيه، وقتل أكثر من 160 مسلحا أوكرانيا منهم".