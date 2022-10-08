عربي
https://sputnikarabic.ae/20221008/مصرع-ثلاثة-أشخاص-وإصابة-30-آخرين-في-انفجار-بمحطة-وقود-في-أيرلندا-1068755907.html
مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين في انفجار بمحطة وقود في أيرلندا
مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين في انفجار بمحطة وقود في أيرلندا
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، يوم الجمعة، في انفجار وقع في محطة وقود في كو دونيجال بأيرلندا، حسبما أفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T01:04+0000
2022-10-08T05:39+0000
أخبار أيرلندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1054380900_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b1c18a5cc7f8cf646052477feb93c165.jpg
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة الأيرلندية قولها، إن الانفجار وقع بعد الساعة الـ3:00 عصرا بالتوقيت المحلي في محطة وقود "أبلجرين" الكائنة في ضواحي كريسلو بمنطقة قريبة من الطرف الشمالي الغربي لأيرلندا.وأشارت التقارير إلى أن ما يصل إلى 30 شخصا ربما تعرضوا لإصابات.وأوضحت التقارير أن الانفجار أدى إلى انهيار سقف مبنى سكني من طابقين ليعم الحطام والزجاج الفناء الأمامي للمبنى.
https://sputnikarabic.ae/20220917/الرئيس-الفلسطيني-يشيد-بمواقف-إيرلندا-الداعمة-لقضية-بلاده-1067882055.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1054380900_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1b0eeb43e34944459466dd379dc18c39.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أيرلندا
أخبار أيرلندا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين في انفجار بمحطة وقود في أيرلندا

01:04 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 05:39 GMT 08.10.2022)
© AFP 2022 / BULENT KILICصورة للأرشيف.. محطة وقود في إسطنبول
صورة للأرشيف.. محطة وقود في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© AFP 2022 / BULENT KILIC
تابعنا عبرTelegram
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، يوم الجمعة، في انفجار وقع في محطة وقود في كو دونيجال بأيرلندا، حسبما أفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة الأيرلندية قولها، إن الانفجار وقع بعد الساعة الـ3:00 عصرا بالتوقيت المحلي في محطة وقود "أبلجرين" الكائنة في ضواحي كريسلو بمنطقة قريبة من الطرف الشمالي الغربي لأيرلندا.
وأشارت التقارير إلى أن ما يصل إلى 30 شخصا ربما تعرضوا لإصابات.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
الرئيس الفلسطيني يشيد بمواقف إيرلندا الداعمة لقضية بلاده
17 سبتمبر, 19:26 GMT
وأوضحت التقارير أن الانفجار أدى إلى انهيار سقف مبنى سكني من طابقين ليعم الحطام والزجاج الفناء الأمامي للمبنى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала