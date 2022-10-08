https://sputnikarabic.ae/20221008/مصرع-ثلاثة-أشخاص-وإصابة-30-آخرين-في-انفجار-بمحطة-وقود-في-أيرلندا-1068755907.html
مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين في انفجار بمحطة وقود في أيرلندا
مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين في انفجار بمحطة وقود في أيرلندا
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، يوم الجمعة، في انفجار وقع في محطة وقود في كو دونيجال بأيرلندا، حسبما أفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T01:04+0000
2022-10-08T01:04+0000
2022-10-08T05:39+0000
أخبار أيرلندا
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ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة الأيرلندية قولها، إن الانفجار وقع بعد الساعة الـ3:00 عصرا بالتوقيت المحلي في محطة وقود "أبلجرين" الكائنة في ضواحي كريسلو بمنطقة قريبة من الطرف الشمالي الغربي لأيرلندا.وأشارت التقارير إلى أن ما يصل إلى 30 شخصا ربما تعرضوا لإصابات.وأوضحت التقارير أن الانفجار أدى إلى انهيار سقف مبنى سكني من طابقين ليعم الحطام والزجاج الفناء الأمامي للمبنى.
https://sputnikarabic.ae/20220917/الرئيس-الفلسطيني-يشيد-بمواقف-إيرلندا-الداعمة-لقضية-بلاده-1067882055.html
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أخبار أيرلندا
مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين في انفجار بمحطة وقود في أيرلندا
01:04 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 05:39 GMT 08.10.2022) تابعنا عبر
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، يوم الجمعة، في انفجار وقع في محطة وقود في كو دونيجال بأيرلندا، حسبما أفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة الأيرلندية قولها، إن الانفجار وقع بعد الساعة الـ3:00 عصرا بالتوقيت المحلي في محطة وقود "أبلجرين" الكائنة في ضواحي كريسلو بمنطقة قريبة من الطرف الشمالي الغربي لأيرلندا.
وأشارت التقارير إلى أن ما يصل إلى 30 شخصا ربما تعرضوا لإصابات.
وأوضحت التقارير أن الانفجار أدى إلى انهيار سقف مبنى سكني من طابقين
ليعم الحطام والزجاج الفناء الأمامي للمبنى.