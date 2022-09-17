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https://sputnikarabic.ae/20220917/الرئيس-الفلسطيني-يشيد-بمواقف-إيرلندا-الداعمة-لقضية-بلاده-1067882055.html
الرئيس الفلسطيني يشيد بمواقف إيرلندا الداعمة لقضية بلاده
الرئيس الفلسطيني يشيد بمواقف إيرلندا الداعمة لقضية بلاده
عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، عن تقديره لمواقف إيرلندا السياسية الداعمة لقضية بلاده. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T19:26+0000
2022-09-17T19:26+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني بنظيره الإيرلندي مايكل هيغنز، في مطار دبلن الدولي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".ووجه عباس الشكر لهينغز على مواقف دبلن السياسية في الاتحاد الأوروبي وكذلك في المحافل الدولية، الداعمة للقضية الفلسطينية لاسيما موقفها في مجلس الأمن.كما أشاد عباس بالمساعدات التي تقدمها إيرلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وبالمنح التي تقدمها للطلاب الفلسطينيين في جامعاتها.وعبر الرئيس الفلسطيني عن ترحيبه بأي مبادرة إيرلندية بهدف إعادة إحياء العملية السياسية.ومنذ عام 2014 توقفت المفاوضات بين الفلسطينيين الإسرائيليين، عقب رفض السلطات الإسرائيلية وقف عملية البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وتراجعها عن مبدأ "حل الدولتين".
https://sputnikarabic.ae/20220906/الجزائر-تدعو-فلسطين-إلى-حضور-القمة-العربية-وعباس-يؤكد-مشاركته-1067345586.html
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

الرئيس الفلسطيني يشيد بمواقف إيرلندا الداعمة لقضية بلاده

19:26 GMT 17.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . POOL
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عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، عن تقديره لمواقف إيرلندا السياسية الداعمة لقضية بلاده.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني بنظيره الإيرلندي مايكل هيغنز، في مطار دبلن الدولي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
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ووجه عباس الشكر لهينغز على مواقف دبلن السياسية في الاتحاد الأوروبي وكذلك في المحافل الدولية، الداعمة للقضية الفلسطينية لاسيما موقفها في مجلس الأمن.
كما أشاد عباس بالمساعدات التي تقدمها إيرلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وبالمنح التي تقدمها للطلاب الفلسطينيين في جامعاتها.
وعبر الرئيس الفلسطيني عن ترحيبه بأي مبادرة إيرلندية بهدف إعادة إحياء العملية السياسية.
ومنذ عام 2014 توقفت المفاوضات بين الفلسطينيين الإسرائيليين، عقب رفض السلطات الإسرائيلية وقف عملية البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وتراجعها عن مبدأ "حل الدولتين".
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