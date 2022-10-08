https://sputnikarabic.ae/20221008/نائب-رئيس-مجلس-الدوما-يعتبر-العمل-الإرهابي-الذي-استهدف-جسر-القرم-بمثابة-إعلان-حرب-1068758561.html
نائب رئيس مجلس الدوما يعتبر "العمل الإرهابي" الذي استهدف جسر القرم بمثابة "إعلان حرب"
نائب رئيس مجلس الدوما يعتبر "العمل الإرهابي" الذي استهدف جسر القرم بمثابة "إعلان حرب"
أكد نائب رئيس مجلس الدوما، أوليغ موروزوف، أن الهجوم الإرهابي المعلن منذ فترة طويلة على جسر القرم لم يعد مجرد تحد، بل "إعلان حرب" بلا قواعد. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T07:26+0000
2022-10-08T07:26+0000
2022-10-08T07:26+0000
روسيا
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وقال موروزف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "حربا إرهابية خفية تشن ضدنا علاوة على ذلك، فإن الهجوم الإرهابي المعلن منذ فترة طويلة على جسر القرم لم يعد مجرد تحد، إنه إعلان حرب بلا قواعد".وفي وقت سابق اليوم، أفادت هيئة الطرق في مدينة تامان الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن حركة المرور على جسر القرم عُلقت مؤقتا بسبب اشتعال النيران في خزان وقود بأحد أقسام الجسر، في إشارة إلى قسم القطارات.وقال مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، إنه وفقا للبيانات الأولية، فقد اشتعلت النيران في خزان وقود بأحد أقسام الجسر، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائب رئيس مجلس الدوما يعتبر "العمل الإرهابي" الذي استهدف جسر القرم بمثابة "إعلان حرب"
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أكد نائب رئيس مجلس الدوما، أوليغ موروزوف، أن الهجوم الإرهابي المعلن منذ فترة طويلة على جسر القرم لم يعد مجرد تحد، بل "إعلان حرب" بلا قواعد.
وقال موروزف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "حربا إرهابية خفية تشن ضدنا علاوة على ذلك، فإن الهجوم الإرهابي المعلن منذ فترة طويلة على جسر القرم لم يعد مجرد تحد، إنه إعلان حرب بلا قواعد".
وفي وقت سابق اليوم، أفادت
هيئة الطرق في مدينة تامان الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن حركة المرور على جسر القرم عُلقت مؤقتا بسبب اشتعال النيران في خزان وقود بأحد أقسام الجسر، في إشارة إلى قسم القطارات.
وقال مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، إنه وفقا للبيانات الأولية، فقد اشتعلت النيران في خزان وقود بأحد أقسام الجسر، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق.