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https://sputnikarabic.ae/20221009/إعلام-الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-وقف-القصف-على-كردستان-العراق-ويحذر-من-استئناف-العمليات-مستقبلا-1068801493.html
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يعلن وقف القصف على كردستان العراق ويحذر من استئناف العمليات مستقبلا
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يعلن وقف القصف على كردستان العراق ويحذر من استئناف العمليات مستقبلا
كشفت مصادر أمنية إيرانية، أن "هجمات الحرس الثوري في كردستان العراق توقفت بعد تدمير أهدافها المحددة"، مؤكدة أن استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T14:39+0000
2022-10-09T14:39+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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ونقلت قناة العالم الإيرانية عن المصادر قولها، إن "هجمات الحرس الثوري توقفت بعد تدمير أهدافها المحددة، واستمرارها سيكون مرتبطا بالسلوك المستقبلي لسلطات منطقة كردستان العراق".وبحسب المصدر، "إذا اتخذت سلطات منطقة كردستان قرارا معقولاً وأوقفت شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك، فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته ضد الجماعات الإرهابية المناهضة، وسيحتفظ لنفسه بالحق في تحديد طريقة تنفيذ العملية".وأشار إلى أنه "تم تحذير سلطات كردستان العراق بأنه في حالة تواجد أي من مسؤولين المنطقة أو أي من أعضاء القنصليات المتواجدة في الإقليم في مقار الجماعات الإرهابية لأي غرض ففي حالة حدوث أي ضرر لهؤلاء الأفراد سيكونون مسؤولين عن أنفسهم"، على حد قول المصدر.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، شن هجوم جديد ضد مواقع للمعارضة المسلحة في كردستان العراق بالمدفعية وبطائرات مسيرة.وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، استأنفت القوة البرية التابعة للحرس الثوري، قصف "مواقع الإرهابيين الانفصاليين في منطقة سيدكان ومرتفعات هلكورود وبربزين في إقليم كردستان العراق بالمدفعية والصواريخ ومسيرات مهاجر 6".وأكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، أن إقليم كردستان العراق، توجد به جماعات "انفصالية وإرهابية" تهدد أمن إيران، في أعقاب القصف المستمر على الإقليم، لافتة إلى الالتزام الكامل بأمن ووحدة العراق.وكان مجلس الوزراء العراقي، أكد خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفضه القصف الإيراني المتكرر خلال الفترة الماضية لأراضي إقليم كردستان العراق.واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، الخميس الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.وطالبت الوزارة، حسب بيانها، "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".وأسفر قصف إيراني على إقليم كردستان العراق، الأربعاء الماضي 28 أيلول/سبتمبر، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.
https://sputnikarabic.ae/20221005/وزارة-الاستخبارات-الإيرانية-قتلى-قصف-الحرس-الثوري-لإقليم-كردستان-ليسوا-عراقيين-1068633904.html
https://sputnikarabic.ae/20221003/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-40-هدفا-تابعا-لإسرائيل-في-شمال-العراق-1068577578.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

إعلام: الحرس الثوري الإيراني يعلن وقف القصف على كردستان العراق ويحذر من استئناف العمليات مستقبلا

14:39 GMT 09.10.2022
© AFP 2022 / SHWAN NAWZADمدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق
مدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022 / SHWAN NAWZAD
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كشفت مصادر أمنية إيرانية، أن "هجمات الحرس الثوري في كردستان العراق توقفت بعد تدمير أهدافها المحددة"، مؤكدة أن استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات منطقة كردستان
ونقلت قناة العالم الإيرانية عن المصادر قولها، إن "هجمات الحرس الثوري توقفت بعد تدمير أهدافها المحددة، واستمرارها سيكون مرتبطا بالسلوك المستقبلي لسلطات منطقة كردستان العراق".
الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني يجريان مناورات عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
وزارة الاستخبارات الإيرانية: قتلى قصف الحرس الثوري لإقليم كردستان ليسوا عراقيين
5 أكتوبر, 07:43 GMT
وبحسب المصدر، "إذا اتخذت سلطات منطقة كردستان قرارا معقولاً وأوقفت شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك، فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته ضد الجماعات الإرهابية المناهضة، وسيحتفظ لنفسه بالحق في تحديد طريقة تنفيذ العملية".
وأشار إلى أنه "تم تحذير سلطات كردستان العراق بأنه في حالة تواجد أي من مسؤولين المنطقة أو أي من أعضاء القنصليات المتواجدة في الإقليم في مقار الجماعات الإرهابية لأي غرض ففي حالة حدوث أي ضرر لهؤلاء الأفراد سيكونون مسؤولين عن أنفسهم"، على حد قول المصدر.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، شن هجوم جديد ضد مواقع للمعارضة المسلحة في كردستان العراق بالمدفعية وبطائرات مسيرة.
وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، استأنفت القوة البرية التابعة للحرس الثوري، قصف "مواقع الإرهابيين الانفصاليين في منطقة سيدكان ومرتفعات هلكورود وبربزين في إقليم كردستان العراق بالمدفعية والصواريخ ومسيرات مهاجر 6".
وأكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، أن إقليم كردستان العراق، توجد به جماعات "انفصالية وإرهابية" تهدد أمن إيران، في أعقاب القصف المستمر على الإقليم، لافتة إلى الالتزام الكامل بأمن ووحدة العراق.
صواريخ إيرانية خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 40 هدفا تابعا لإسرائيل في شمال العراق
3 أكتوبر, 18:32 GMT
وكان مجلس الوزراء العراقي، أكد خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفضه القصف الإيراني المتكرر خلال الفترة الماضية لأراضي إقليم كردستان العراق.
واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، الخميس الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.
وطالبت الوزارة، حسب بيانها، "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".
وأسفر قصف إيراني على إقليم كردستان العراق، الأربعاء الماضي 28 أيلول/سبتمبر، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.
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