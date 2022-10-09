https://sputnikarabic.ae/20221009/إعلام-الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-وقف-القصف-على-كردستان-العراق-ويحذر-من-استئناف-العمليات-مستقبلا-1068801493.html

إعلام: الحرس الثوري الإيراني يعلن وقف القصف على كردستان العراق ويحذر من استئناف العمليات مستقبلا

إعلام: الحرس الثوري الإيراني يعلن وقف القصف على كردستان العراق ويحذر من استئناف العمليات مستقبلا

كشفت مصادر أمنية إيرانية، أن "هجمات الحرس الثوري في كردستان العراق توقفت بعد تدمير أهدافها المحددة"، مؤكدة أن استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات... 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T14:39+0000

2022-10-09T14:39+0000

2022-10-09T14:39+0000

أخبار العراق اليوم

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068641846_0:0:3373:1898_1920x0_80_0_0_fe2c6d46719fd5a3a3d67a53771d93af.jpg

ونقلت قناة العالم الإيرانية عن المصادر قولها، إن "هجمات الحرس الثوري توقفت بعد تدمير أهدافها المحددة، واستمرارها سيكون مرتبطا بالسلوك المستقبلي لسلطات منطقة كردستان العراق".وبحسب المصدر، "إذا اتخذت سلطات منطقة كردستان قرارا معقولاً وأوقفت شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك، فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته ضد الجماعات الإرهابية المناهضة، وسيحتفظ لنفسه بالحق في تحديد طريقة تنفيذ العملية".وأشار إلى أنه "تم تحذير سلطات كردستان العراق بأنه في حالة تواجد أي من مسؤولين المنطقة أو أي من أعضاء القنصليات المتواجدة في الإقليم في مقار الجماعات الإرهابية لأي غرض ففي حالة حدوث أي ضرر لهؤلاء الأفراد سيكونون مسؤولين عن أنفسهم"، على حد قول المصدر.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، شن هجوم جديد ضد مواقع للمعارضة المسلحة في كردستان العراق بالمدفعية وبطائرات مسيرة.وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، استأنفت القوة البرية التابعة للحرس الثوري، قصف "مواقع الإرهابيين الانفصاليين في منطقة سيدكان ومرتفعات هلكورود وبربزين في إقليم كردستان العراق بالمدفعية والصواريخ ومسيرات مهاجر 6".وأكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، أن إقليم كردستان العراق، توجد به جماعات "انفصالية وإرهابية" تهدد أمن إيران، في أعقاب القصف المستمر على الإقليم، لافتة إلى الالتزام الكامل بأمن ووحدة العراق.وكان مجلس الوزراء العراقي، أكد خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفضه القصف الإيراني المتكرر خلال الفترة الماضية لأراضي إقليم كردستان العراق.واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، الخميس الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.وطالبت الوزارة، حسب بيانها، "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".وأسفر قصف إيراني على إقليم كردستان العراق، الأربعاء الماضي 28 أيلول/سبتمبر، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.

https://sputnikarabic.ae/20221005/وزارة-الاستخبارات-الإيرانية-قتلى-قصف-الحرس-الثوري-لإقليم-كردستان-ليسوا-عراقيين-1068633904.html

https://sputnikarabic.ae/20221003/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-40-هدفا-تابعا-لإسرائيل-في-شمال-العراق-1068577578.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني