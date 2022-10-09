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https://sputnikarabic.ae/20221009/الأردن-يعلن-الاستمرار-في-تسهيل-الرحلات-الجوية-بين-صنعاء-وعمان-1068809862.html
الأردن يعلن الاستمرار في تسهيل الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان
الأردن يعلن الاستمرار في تسهيل الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان
أعلن الأردن، مساء اليوم الأحد، الاستمرار في تسهيل الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان، معربا عن أسفه لعدم تمديد الهدنة بين جماعة "أنصار الله" والقوات التابعة... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T20:18+0000
2022-10-09T20:18+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية هيثم أبو الفول، على ما نقلت قناة "المملكة" الرسمية.وقال أبو الفول إن "الأردن مستمر في تسهيل تسيير الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان".وسّيرت الخطوط الجوية اليمنية، منذ 16 مايو/آيار، وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضيين، 86 رحلة بين عمان وصنعاء حملت على متنها أكثر من 26 ألف مسافر، وكان غالبية القادمين إلى الأردن مرضى يمنيون.في سياق متصل، أعربت الخارجية الأردنية عن أسفها لعدم تمديد الهدنة الإنسانية والتي بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي برعاية أممية وجرى تمديدها أكثر من مرة، وانتهى سريانها في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري دون تمديد.وقال أبو الفول إن الهدنة التي تم تمديدها لمرتين "ساعدت في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وساهمت في تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة للأشقاء في اليمن"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (بترا).وأكد أن الأردن "يدعم جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة، بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، ويضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام".وأعرب الفول عن تثمين بلاده "للمواقف الإيجابية البناءة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمساندة لتمديد الهدنة في اليمن، وتثمينها الجهود والمساعي التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والمستهدفة الاتفاق على تمديد الهدنة".يشار إلى أحد بنود الهدنة منتهية المفعول في اليمن كان ينص على "تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيا إلى صنعاء، ومنها إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية".
https://sputnikarabic.ae/20221008/بعد-فشل-تمديد-الهدنة-اندلاع-اشتباكات-عنيفة-بمختلف-الأسلحة-بين-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-1068758310.html
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أخبار الأردن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
أخبار الأردن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

الأردن يعلن الاستمرار في تسهيل الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان

20:18 GMT 09.10.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIركاب يمنيون يغادرون مطار الملكة علياء بعد وصولهم إلى العاصمة الأردنية عمان في أول رحلة تجارية منذ نحو 6 سنوات من العاصمة اليمنية صنعاء، 16 مايو/ أيار 2022
ركاب يمنيون يغادرون مطار الملكة علياء بعد وصولهم إلى العاصمة الأردنية عمان في أول رحلة تجارية منذ نحو 6 سنوات من العاصمة اليمنية صنعاء، 16 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلن الأردن، مساء اليوم الأحد، الاستمرار في تسهيل الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان، معربا عن أسفه لعدم تمديد الهدنة بين جماعة "أنصار الله" والقوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية هيثم أبو الفول، على ما نقلت قناة "المملكة" الرسمية.
وقال أبو الفول إن "الأردن مستمر في تسهيل تسيير الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان".
وسّيرت الخطوط الجوية اليمنية، منذ 16 مايو/آيار، وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضيين، 86 رحلة بين عمان وصنعاء حملت على متنها أكثر من 26 ألف مسافر، وكان غالبية القادمين إلى الأردن مرضى يمنيون.
في سياق متصل، أعربت الخارجية الأردنية عن أسفها لعدم تمديد الهدنة الإنسانية والتي بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي برعاية أممية وجرى تمديدها أكثر من مرة، وانتهى سريانها في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري دون تمديد.
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أمس, 07:06 GMT
وقال أبو الفول إن الهدنة التي تم تمديدها لمرتين "ساعدت في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وساهمت في تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة للأشقاء في اليمن"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (بترا).
وأكد أن الأردن "يدعم جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة، بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، ويضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام".
وأعرب الفول عن تثمين بلاده "للمواقف الإيجابية البناءة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمساندة لتمديد الهدنة في اليمن، وتثمينها الجهود والمساعي التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والمستهدفة الاتفاق على تمديد الهدنة".
يشار إلى أحد بنود الهدنة منتهية المفعول في اليمن كان ينص على "تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيا إلى صنعاء، ومنها إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية".
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