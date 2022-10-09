https://sputnikarabic.ae/20221009/الأردن-يعلن-الاستمرار-في-تسهيل-الرحلات-الجوية-بين-صنعاء-وعمان-1068809862.html

الأردن يعلن الاستمرار في تسهيل الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان

الأردن يعلن الاستمرار في تسهيل الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان

أعلن الأردن، مساء اليوم الأحد، الاستمرار في تسهيل الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان، معربا عن أسفه لعدم تمديد الهدنة بين جماعة "أنصار الله" والقوات التابعة... 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T20:18+0000

2022-10-09T20:18+0000

2022-10-09T20:18+0000

أخبار الأردن

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062300885_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_19c84232b16bc63eb89e57067e31025e.jpg

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية هيثم أبو الفول، على ما نقلت قناة "المملكة" الرسمية.وقال أبو الفول إن "الأردن مستمر في تسهيل تسيير الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان".وسّيرت الخطوط الجوية اليمنية، منذ 16 مايو/آيار، وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضيين، 86 رحلة بين عمان وصنعاء حملت على متنها أكثر من 26 ألف مسافر، وكان غالبية القادمين إلى الأردن مرضى يمنيون.في سياق متصل، أعربت الخارجية الأردنية عن أسفها لعدم تمديد الهدنة الإنسانية والتي بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي برعاية أممية وجرى تمديدها أكثر من مرة، وانتهى سريانها في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري دون تمديد.وقال أبو الفول إن الهدنة التي تم تمديدها لمرتين "ساعدت في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وساهمت في تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة للأشقاء في اليمن"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (بترا).وأكد أن الأردن "يدعم جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة، بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، ويضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام".وأعرب الفول عن تثمين بلاده "للمواقف الإيجابية البناءة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمساندة لتمديد الهدنة في اليمن، وتثمينها الجهود والمساعي التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والمستهدفة الاتفاق على تمديد الهدنة".يشار إلى أحد بنود الهدنة منتهية المفعول في اليمن كان ينص على "تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيا إلى صنعاء، ومنها إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية".

https://sputnikarabic.ae/20221008/بعد-فشل-تمديد-الهدنة-اندلاع-اشتباكات-عنيفة-بمختلف-الأسلحة-بين-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-1068758310.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن