https://sputnikarabic.ae/20221009/الجزائر-تفتح-الباب-لاستيراد-السيارات-بعد-توقف-4-سنوات-1068810874.html
الجزائر تفتح الباب لاستيراد السيارات بعد توقف 4 سنوات
الجزائر تفتح الباب لاستيراد السيارات بعد توقف 4 سنوات
قررت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، السماح للشركات الأجنبية المصنعة باستيراد السيارات لبيعها في البلاد، وذلك بعد توقف لأكثر من أربع سنوات. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T21:29+0000
2022-10-09T21:29+0000
2022-10-09T21:29+0000
الجزائر
العالم العربي
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ووجه الرئيس عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات التي مر على تصنيعها أقل من 3 سنوات للاستخدام الشخصي وليس لأغراض تجارية، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الرسمية.كما أصدر الرئيس الجزائري تعليمات بـ "فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال".كما تقرر "تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة".ومطلع عام 2018، جمدت الجزائر استيراد السيارات الجديدة وذلك ضمن مساع لكبح فاتورة الاستيراد التي تخطت 4 مليارات دولار سنة 2016، ولدعم مصانع التجميع المعتمدة.وأدى توقف استيراد السيارات منذ ذلك الوقت إلى ارتفاع جنوني في الأسعار وندرة السيارات المعروضة للبيع.
https://sputnikarabic.ae/20220607/مسؤول-جزائري-استئناف-استيراد-السيارات-قريبا-وتحرك-جديد-نحو-التصنيع-المحلي-1063211177.html
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
الجزائر تفتح الباب لاستيراد السيارات بعد توقف 4 سنوات
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قررت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، السماح للشركات الأجنبية المصنعة باستيراد السيارات لبيعها في البلاد، وذلك بعد توقف لأكثر من أربع سنوات.
ووجه الرئيس عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات التي مر على تصنيعها أقل من 3 سنوات للاستخدام الشخصي وليس لأغراض تجارية، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الرسمية
.
كما أصدر الرئيس الجزائري
تعليمات بـ "فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال".
كما تقرر "تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة".
ومطلع عام 2018، جمدت الجزائر استيراد السيارات
الجديدة وذلك ضمن مساع لكبح فاتورة الاستيراد التي تخطت 4 مليارات دولار سنة 2016، ولدعم مصانع التجميع المعتمدة.
وأدى توقف استيراد السيارات منذ ذلك الوقت إلى ارتفاع جنوني في الأسعار وندرة السيارات المعروضة للبيع.