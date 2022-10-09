https://sputnikarabic.ae/20221009/الصحة-المصرية-يتنفى-انتشار-فيروس-شلل-الأطفال-بمحافظات-مختلفة-1068810741.html
الصحة المصرية يتنفى انتشار فيروس شلل الأطفال بمحافظات مختلفة
الصحة المصرية يتنفى انتشار فيروس شلل الأطفال بمحافظات مختلفة
نفت وزارة الصحة في مصر، انتشار فيروس شلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية أو فى مجارى المياه أو الصرف الصحى. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T21:19+0000
2022-10-09T21:19+0000
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وقالت الوزارة الصحة في بيان لها إن "الرسالة الصوتية المتداولة (بهذه المعلومات) ليس لها أساس من الصحة"، مؤكدة أنه "لم يتم رصد أى حالات مصابة بشلل الأطفال بأى محافظة من محافظات الجمهورية".وأوضحت الوزارة، بحسب موقع "اليوم السابع"، أنه "تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض خلال عام 2006".وتابعت: "مصر لديها نظام قوى من برنامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصى للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعّال فى الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض".وأكدت الوزارة أن إجمالى ما تم تنفيذه من حملات تطعيم شلل الأطفال خلال الـ 5 سنوات الماضية بلغ 9 حملات، منها 3 حملات خلال عام 2021.وتطلق وزارة الصحة المصرية حملات قومية ومحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال كإجراء متبع تقوم به الوزارة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20220830/المسح-الصحي-للأسرة-المصرية-يكشف-تراجع-معدل-الإنجاب-والختان-وارتفاع-نسبة-أنيميا-الأطفال-1067036463.html
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مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الصحة المصرية يتنفى انتشار فيروس شلل الأطفال بمحافظات مختلفة
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نفت وزارة الصحة في مصر، انتشار فيروس شلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية أو فى مجارى المياه أو الصرف الصحى.
وقالت الوزارة الصحة في بيان لها إن "الرسالة الصوتية المتداولة (بهذه المعلومات) ليس لها أساس من الصحة"، مؤكدة أنه "لم يتم رصد أى حالات مصابة بشلل الأطفال بأى محافظة من محافظات الجمهورية".
وأوضحت الوزارة، بحسب موقع "اليوم السابع"
، أنه "تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض خلال عام 2006".
وتابعت: "مصر لديها نظام قوى من برنامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصى للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعّال فى الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض".
وأكدت الوزارة أن إجمالى ما تم تنفيذه من حملات تطعيم شلل الأطفال خلال الـ 5 سنوات الماضية بلغ 9 حملات، منها 3 حملات خلال عام 2021.
وتطلق وزارة الصحة المصرية حملات قومية ومحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال كإجراء متبع تقوم به الوزارة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.