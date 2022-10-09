https://sputnikarabic.ae/20221009/القوات-الأوكرانية-تستهدف-بلدات-جمهورية-دونيتسك-بـ9-قذائف-من-عيار-155-ملم-1068811797.html
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات جمهورية دونيتسك بـ9 قذائف من عيار 155 ملم
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات جمهورية دونيتسك بـ9 قذائف من عيار 155 ملم
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، ليل الأحد/الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت في أقل من... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T23:44+0000
2022-10-09T23:44+0000
2022-10-09T23:44+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف، أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية، استهدفت منطقة أورلوفكا وياسينوفاتايا بـ 3 قذائف من عيار 155 مليمترا.وتابع، كما استهدفت منطقة نيتايلوفو في دونيتسك بـ 3 قذائف من عيار 155 ملم.. وكراسنوجوروفكا في دونيتسك بـ3 قذائف من عيار 155 ملم ".هذا، وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، في الوقت الذي تستهدف فيه القوات الروسية المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة والعتاد.
https://sputnikarabic.ae/20221009/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-أوكرانية-من-طراز-سو-24-1068795207.html
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أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات جمهورية دونيتسك بـ9 قذائف من عيار 155 ملم
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، ليل الأحد/الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت في أقل من ثلاث ساعات 9 قذائف من عيار 155 ملم على بلدات جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وأضاف، أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية، استهدفت منطقة أورلوفكا وياسينوفاتايا
بـ 3 قذائف من عيار 155 مليمترا.
وتابع، كما استهدفت منطقة نيتايلوفو في دونيتسك بـ 3 قذائف من عيار 155 ملم.. وكراسنوجوروفكا في دونيتسك بـ3 قذائف من عيار 155 ملم ".
هذا، وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، في الوقت الذي تستهدف فيه القوات الروسية المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة والعتاد.