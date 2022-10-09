الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة أوكرانية من طراز "سو-24"
11:50 GMT 09.10.2022 (تم التحديث: 12:16 GMT 09.10.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
© Sputnik . WASIM SULIMSN
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" بالقرب من قرية دوبروي في مقاطعة نيكولاييف، ومروحية "مي-24" في مقاطعة خيرسون.
كما ذكر البيان أن خسائر أفراد الكتيبتين 96 و 98 من لواء المشاة 60 ولواء الهجوم 128 التابع للجيش الأوكراني الذي يعمل على محور نيكولاييف-كريفوي روغ تجاوز 30% من إجمالي الطواقم البشرية.
"في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ ونتيجة للخسائر الكبيرة في القوى البشرية والمعدات لم يتخذ العدو إجراءات هجومية واسعة النطاق، ووفقًا للبيانات المحدثة فالخسائر لا يمكن تعويضها لأفراد الكتيبتين 96 و 98 التابعتين للواء المشاة الستين ولواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكراني، العاملين في اتجاه كريفوي روغ، تجاوزا 30% من إجمالي الطواقم العاملة".
كما صدت القوات المسلحة الروسية هجوما للقوات الأوكرانية في مدينتي بيلوغوركا ودافيدوف برود في مقاطعة خيرسون، مما أدى إلى القضاء على 90 مسلحا.
"في اتجاه أندريفسكي، صدت القوات الروسية الهجمات التي شنتها سريتان مؤللتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية من مناطق مستوطنتي بيلوغوركا ودافيدوف برود في مقاطعة خيرسون، وقضت على ما يصل إلى 90 جنديًا أوكرانيًا ودمرت دبابة واحدة و12 مركبة قتالية مصفحة وثلاث مركبات عسكرية أخرى".
وأضاف البيان: "دمرت القوات الجوية الروسية مستودعًا للواء المشاة 61 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية احتوى على أكثر من 200 صاروخ مخصصين لراجمات من طراز "هيمارس" و"أواغان" بالقرب من قرية بيريزنيغوفاتوي في مقاطعة نيكولايف".
كما أسقط الدفاع الجوي الروسي 6 مسيرات أوكرانية وأربع صواريف "هيمارس" وخمس صواريخ أطلقت من راجمات أخرى.
وذكر البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي ست طائرات دون طيار، بما في ذلك واحدة من طراز بيرقدار تي بي-2 في مناطق مستوطنات سنيرغيفكا في مقاطعة نيكولاييف، ونوفومايورسكوي وبلاغوفيشينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوستينوفكا في منطقة خاركوف".