https://sputnikarabic.ae/20221009/المؤسسة-الوطنية-لنفط-في-ليبيا-تعلن-ارتفاع-إنتاجها-اليومي-من-النفط-الخام-1068810619.html

المؤسسة الوطنية لنفط في ليبيا تعلن ارتفاع إنتاجها اليومي من النفط الخام

المؤسسة الوطنية لنفط في ليبيا تعلن ارتفاع إنتاجها اليومي من النفط الخام

رفعت المؤسسة الوطنية لنفط في ليبيا من إنتاجها من النفط الخام إلى مليون و205 آلاف برميل، خلال الـ24 ساعة الماضية. 09.10.2022, سبوتنيك عربي

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وبحسب المؤسسة فأنها بذلك رتفعت الإنتاج بواقع 4 آلاف برميل يوميًا، مقارنة بآخر إحصائية للإنتاج صادرة عن المؤسسة، أمس السبت، حين كان الإنتاج يبلغ مليونًا و201 ألف برميل.وأشارت مؤسسة النفط، بحسب بوابة الوسط الليبية، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 50 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.وفي سياق آخر،كشفت المؤسسة عن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، وقالت إنه بلغ مليارًا و48 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكدت على توزيع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بواقع 788 مليون قدم مكعبة لصالح الشركة العامة للكهرباء، و145 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و91 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و24 مليون قدم لمصانع الإسمنت.وفي 17 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة النفط والغاز الليبية، استئناف التصدير من موانئ البلاد النفطية، بعد توقف دام قرابة 3 أشهر، وذلك بعد إعلان رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الليبية.وفي 11 سبتمبر/أيلول الماضي، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج ليبيا ارتفع إلى 1.205 مليون برميل يوميا.

https://sputnikarabic.ae/20221005/وزارة-النفط-والغاز-في-طرابلس-استثناء-ليبيا-و-إيران-من-قرار-أوبك-بخفض-الإنتاج-1068672174.html

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