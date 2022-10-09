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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221009/بريطانيا-وأمريكا-تبحثان-استئناف-إنتاج-مدافع-إم-777-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1068802980.html
بريطانيا وأمريكا تبحثان استئناف إنتاج مدافع "إم 777" بسبب الأزمة الأوكرانية
بريطانيا وأمريكا تبحثان استئناف إنتاج مدافع "إم 777" بسبب الأزمة الأوكرانية
تدرس شركة الدفاع البريطانية "بي إيه إي سيستمز"، استئناف إنتاج مدافع "هاوتزر إم 777"، مع تزايد الاهتمام بهذه النوع من المدفعية، وسط العملية العسكرية الروسية... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T15:19+0000
2022-10-09T15:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الشركة تجري محادثات حول إعادة تشغيل محتملة للإنتاج مع جيش الولايات المتحدة، حيث يديران برنامج "إم 777".وقالت "وول ستريت جورنال" إن الحكومة الأمريكية يجب أن تعطي الضوء الأخضر أولا لأي مبيعات خارجية من هذا السلاح.أعربت بعض الدول عن اهتمامها بشراء هذه المدافع، بما في ذلك دول أوروبا الوسطى. ومع ذلك، لا يُتوقع من الولايات المتحدة تجديد مخزونها من هذا النوع من مدافع "هاوتزر".وفقا لتقديرات الشركة، سيستغرق الأمر من 30 إلى 36 شهرا لإحياء الإنتاج الكامل للمدافع، حيث تحتاج إلى موردين جدد لمواد التيتانيوم ومكونات خفيفة الوزن للسلاح.
https://sputnikarabic.ae/20220928/تقرير-الأسلحة-الغربية-المتاحة-لأوكرانيا-أوشكت-على-النفاد-1068352707.html
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بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

بريطانيا وأمريكا تبحثان استئناف إنتاج مدافع "إم 777" بسبب الأزمة الأوكرانية

15:19 GMT 09.10.2022
© AP Photo / Sgt. Paul Saleمدفع هاوتزر أمريكي إم 777
مدفع هاوتزر أمريكي إم 777 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Sgt. Paul Sale
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تدرس شركة الدفاع البريطانية "بي إيه إي سيستمز"، استئناف إنتاج مدافع "هاوتزر إم 777"، مع تزايد الاهتمام بهذه النوع من المدفعية، وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الشركة تجري محادثات حول إعادة تشغيل محتملة للإنتاج مع جيش الولايات المتحدة، حيث يديران برنامج "إم 777".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت "وول ستريت جورنال" إن الحكومة الأمريكية يجب أن تعطي الضوء الأخضر أولا لأي مبيعات خارجية من هذا السلاح.
أعربت بعض الدول عن اهتمامها بشراء هذه المدافع، بما في ذلك دول أوروبا الوسطى. ومع ذلك، لا يُتوقع من الولايات المتحدة تجديد مخزونها من هذا النوع من مدافع "هاوتزر".
وفقا لتقديرات الشركة، سيستغرق الأمر من 30 إلى 36 شهرا لإحياء الإنتاج الكامل للمدافع، حيث تحتاج إلى موردين جدد لمواد التيتانيوم ومكونات خفيفة الوزن للسلاح.
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