https://sputnikarabic.ae/20220918/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-بالمئات-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-في-الأرواح-والعتاد-1067894920.html

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر بالمئات ضمن صفوف القوات الأوكرانية في الأرواح والعتاد

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر بالمئات ضمن صفوف القوات الأوكرانية في الأرواح والعتاد

أبلغت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، عن "استهداف القوات الروسية اللواء الميكانيكي الخامس والستين التابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه،... 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T10:23+0000

2022-09-18T10:23+0000

2022-09-18T10:43+0000

روسيا

رصد عسكري

أخبار جمهورية دونيتسك

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وأوضح البيان: "في منطقة قرية كيروفو، التابعة لمقاطعة زابوروجيه، هُزمت وحدات اللواء الآلي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات موجهة، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى مائة جندي أوكراني، بالإضافة إلى أكثر من 10 آليات عسكرية".وأردف البيان: "نتيجة ضربات على مواقع القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية قتل أكثر من 110 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين و20 آلية عسكرية".كما باءت محاولة ثلاث مجموعات تكتيكية من القوات الأوكرانية الهجوم في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ في مقاطعة خيرسون بالفشل.ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثماني قذائف من نظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي "هيمارس" في مقاطعة خيرسون.وأضاف البيان: "كما تصدت لثماني قذائف أطلقت من راجمات هيمارس في منطقة نوفا كاخوفكا ومدينة خيرسون".كما صرحت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 150 مسلحا و 17 آلية عسكرية دمرت في ضربات موجهة عالية الدقة نفذتها قوات الفضاء الروسية على مواقع أوكرانية في منطقتي خاركوف وخيرسون."حيدت الضربات عالية الدقة التي نفذتها قوات الفضاء الروسية أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا و17 عربة مدرعة ومركبات عسكرية خاصة في أماكن تمركز الطواقم البشرية والآليات العسكرية لوحدات اللواء الآلي الرابع عشر في بلدات كوشيتوك وروغان ودوروشنكوفو وفيليكايا بابكا وتشوغيف في منطقة خاركوف، واللواء الآلي 63 في منطقة فيريمييفكا، وكذلك الكتيبة الثالثة للدفاع الإقليمي المنفصل في بلدة ميرولوبوفكا في مقاطعة خيرسون".وأوضحت الوزارة في البيان أن "الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية في هذه المنطقة بلغت أكثر من 180 جنديًا ودبابتين وسبع عربات قتال مصفحة و 3 مدافع و 10 مركبات ".

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