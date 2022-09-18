الدفاع الروسية تكشف عن خسائر بالمئات ضمن صفوف القوات الأوكرانية في الأرواح والعتاد
10:23 GMT 18.09.2022 (تم التحديث: 10:43 GMT 18.09.2022)
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا - إس" خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود
© Sputnik . Maxim Blinov/
يتبع
أبلغت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، عن "استهداف القوات الروسية اللواء الميكانيكي الخامس والستين التابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، وخسارته لما يصل إلى 100 عسكري، وأكثر من 10 آليات عسكرية".
وأوضح البيان: "في منطقة قرية كيروفو، التابعة لمقاطعة زابوروجيه، هُزمت وحدات اللواء الآلي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات موجهة، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى مائة جندي أوكراني، بالإضافة إلى أكثر من 10 آليات عسكرية".
وأردف البيان: "نتيجة ضربات على مواقع القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية قتل أكثر من 110 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين و20 آلية عسكرية".
كما باءت محاولة ثلاث مجموعات تكتيكية من القوات الأوكرانية الهجوم في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ في مقاطعة خيرسون بالفشل.
"في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ، قام العدو، بمساعدة ثلاث مجموعات تكتيكية من سرية المشاة 60 و 57 مشاة الآلية، مدعومة بست دبابات، بمحاولات هجومية فاشلة في مناطق ميروليوبوفكا ومالايا سيديمينوخا وبيلوغوركا في منطقة خيرسون، ويشار إلى أن وحدات القوات المسلحة الروسية صدت جميع الهجمات بنجاح.
ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثماني قذائف من نظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي "هيمارس" في مقاطعة خيرسون.
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثماني طائرات بدون طيار في يوم واحد في بلدات مالييفكا، وياغودنوي، في مقاطعة خاركوف، وليبيديفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتوكماك، وشيرفونو أرميسكوي، في مقاطعة زابوروجيه، وفلاديميروفكا، وأنتونوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف البيان: "كما تصدت لثماني قذائف أطلقت من راجمات هيمارس في منطقة نوفا كاخوفكا ومدينة خيرسون".
كما صرحت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 150 مسلحا و 17 آلية عسكرية دمرت في ضربات موجهة عالية الدقة نفذتها قوات الفضاء الروسية على مواقع أوكرانية في منطقتي خاركوف وخيرسون.
"حيدت الضربات عالية الدقة التي نفذتها قوات الفضاء الروسية أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا و17 عربة مدرعة ومركبات عسكرية خاصة في أماكن تمركز الطواقم البشرية والآليات العسكرية لوحدات اللواء الآلي الرابع عشر في بلدات كوشيتوك وروغان ودوروشنكوفو وفيليكايا بابكا وتشوغيف في منطقة خاركوف، واللواء الآلي 63 في منطقة فيريمييفكا، وكذلك الكتيبة الثالثة للدفاع الإقليمي المنفصل في بلدة ميرولوبوفكا في مقاطعة خيرسون".
أصابت الأسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية في منطقة مدينة نيكولاييف الأفراد والمعدات العسكرية لوحدات ألوية الهجوم الميكانيكية 28 و79 المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأوضحت الوزارة في البيان أن "الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية في هذه المنطقة بلغت أكثر من 180 جنديًا ودبابتين وسبع عربات قتال مصفحة و 3 مدافع و 10 مركبات ".