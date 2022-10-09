https://sputnikarabic.ae/20221009/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-عن-هجوم-شعفاط-علينا-دراسة-الحادث-واستخلاص-العبر-1068809258.html
رئيس الأركان الإسرائيلي عن هجوم شعفاط: علينا دراسة الحادث واستخلاص العبر
رئيس الأركان الإسرائيلي عن هجوم شعفاط: علينا دراسة الحادث واستخلاص العبر
زار رئيس الأركان أفيف كوخافي، مساء اليوم الأحد موقع الهجوم الذي وقع على حاجز شعفاط شمال القدس وأسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة، بعدما فتح... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T19:33+0000
2022-10-09T19:33+0000
2022-10-09T19:33+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
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وقال كوخافي للجنود هناك على ما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "أنتم - المقاتلون، إلى جانب الوحدات المقاتلة الأخرى وقوات الأمن، خط دفاعنا الأول. بفضلكم يتم منع الهجمات ويتم تنفيذ الإجراءات المضادة على أساس يومي".وعلق رئيس الأركان على الهجوم وقال: "علينا دراسة الحادث واستخلاص العبر من أجل منع وقوع حوادث من هذا النوع - فهذه مسؤوليتنا وسنفعلها بأكبر قدر من الدقة".في غضون ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقال أربعة فلسطينيين يشتبه في تورطهم بالهجوم.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن مقطع الفيديو الذي يوثق هجوم مسلح فلسطيني على حاجز شعفاط شمال القدس وإطلاقه النار على الجنود يظهر فشل القوات الإسرائيلية المتواجدة في المكان.ونفذ الفلسطيني عدي التميمي (22 عاما) إطلاق نار على حاجز شعفاط مساء أمس السبت، ما أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر بجراح وصفت بالخطيرة، فيما لا تزال قوات الشرطة والجيش الإسرائيلييان يلاحقان التميمي دون أن يتمكنا من إمساكه.وقالت "هآرتس": "أظهر فيديو إطلاق النار يوم أمس (السبت) على الحاجز قرب مخيم شعفاط، والذي أسفر عن مقتل مجندة وإصابة حارس أمن، أن مطلق النار الفلسطيني أصاب القوة من مسافة صفر وهرب منها، دون أن يصاب بأذى".وأضافت "تشير تحقيقات الشرطة التي أجريت منذ الليلة الماضية إلى إخفاق في سلوك القوات الإسرائيلية في الموقع، وعلى رأسها عدم اليقظة، في ظل حالة اليقظة الشديدة لدى القوات الأمنية".ومنذ الليلة الماضية، يقوم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة بالبحث عن عدي التميمي، من سكان مخيم شعفاط للاجئين.وقتل في الهجوم المجندة بالشرطة العسكرية الإسرائيلية نوعا لازار (18 عاما) من مستوطنة بات حيفر الواقعة في قلب طولكرم وسط الضفة الغربية المحتلة.وأصيب حارس مدني بالشرطة يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة واثنان من شرطة حرس الحدود بجروح طفيفة بشظايا.
https://sputnikarabic.ae/20221009/صحيفة-عبرية-فيديو-الهجوم-على-حاجز-شعفاط-يظهر-فشل-القوات-الإسرائيلية-1068804798.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
رئيس الأركان الإسرائيلي عن هجوم شعفاط: علينا دراسة الحادث واستخلاص العبر
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زار رئيس الأركان أفيف كوخافي، مساء اليوم الأحد موقع الهجوم الذي وقع على حاجز شعفاط شمال القدس وأسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة، بعدما فتح فلسطيني النار تجاههم.
وقال كوخافي للجنود هناك على ما نقلت صحيفة
"يسرائيل هيوم" العبرية: "أنتم - المقاتلون، إلى جانب الوحدات المقاتلة الأخرى وقوات الأمن، خط دفاعنا الأول. بفضلكم يتم منع الهجمات ويتم تنفيذ الإجراءات المضادة على أساس يومي".
وعلق رئيس الأركان على الهجوم وقال: "علينا دراسة الحادث واستخلاص العبر من أجل منع وقوع حوادث من هذا النوع - فهذه مسؤوليتنا وسنفعلها بأكبر قدر من الدقة".
في غضون ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقال أربعة فلسطينيين يشتبه في تورطهم بالهجوم.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن مقطع الفيديو
الذي يوثق هجوم مسلح فلسطيني على حاجز شعفاط شمال القدس وإطلاقه النار على الجنود يظهر فشل القوات الإسرائيلية المتواجدة في المكان.
ونفذ الفلسطيني عدي التميمي (22 عاما) إطلاق نار على حاجز شعفاط مساء أمس السبت، ما أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر بجراح وصفت بالخطيرة، فيما لا تزال قوات الشرطة والجيش الإسرائيلييان يلاحقان التميمي دون أن يتمكنا من إمساكه.
وقالت "هآرتس": "أظهر فيديو إطلاق النار يوم أمس (السبت) على الحاجز قرب مخيم شعفاط، والذي أسفر عن مقتل مجندة وإصابة حارس أمن، أن مطلق النار الفلسطيني أصاب القوة من مسافة صفر وهرب منها، دون أن يصاب بأذى".
وأضافت "تشير تحقيقات الشرطة التي أجريت منذ الليلة الماضية إلى إخفاق في سلوك القوات الإسرائيلية في الموقع، وعلى رأسها عدم اليقظة، في ظل حالة اليقظة الشديدة لدى القوات الأمنية".
ومنذ الليلة الماضية، يقوم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة بالبحث عن عدي التميمي، من سكان مخيم شعفاط للاجئين.
وقتل في الهجوم
المجندة بالشرطة العسكرية الإسرائيلية نوعا لازار (18 عاما) من مستوطنة بات حيفر الواقعة في قلب طولكرم وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأصيب حارس مدني بالشرطة يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة واثنان من شرطة حرس الحدود بجروح طفيفة بشظايا.