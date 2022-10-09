https://sputnikarabic.ae/20221009/لبنان-يعلن-اختتام-جولات-نقاش-ملف-ترسيم-الحدود-البحرية-ويتلقى-الصيغة-النهائية-من-أمريكا-خلال-ساعات-1068807380.html
لبنان يعلن اختتام جولات نقاش ملف ترسيم الحدود البحرية ويتلقى الصيغة النهائية من أمريكا خلال ساعات
لبنان يعلن اختتام جولات نقاش ملف ترسيم الحدود البحرية ويتلقى الصيغة النهائية من أمريكا خلال ساعات
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأحد، أنها "ستتلقى الصيغة النهائية لمقترح الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال الساعات... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T17:41+0000
2022-10-09T17:41+0000
2022-10-09T17:41+0000
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وقالت الرئاسة، في بيان لها، إن "الرئيس عون تلقى اتصالا من هوكشتاين أطلعه خلاله على النتائج الاخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية"، مؤكدا أن "جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة".وأشار البيان، إلى أن "الرئيس اللبناني ميشال عون قد تلقى اتصالا هاتفيا من هوكشتاين أطلعه فيه على آخر تطورات المفاوضات بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية".وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، رفضها ملاحظات أبداها لبنان على مقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، ما يهدد بتفجير الاتفاق المتبلور.ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.وكان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله هدد في أكثر من مناسبة، بأنه حال بدأت إسرائيل التنقيب عن الغاز في حقل "كاريش" المتنازع عليه بالبحر المتوسط، دون التوصل لاتفاق لترسيم الحدود، فإن ذلك لن يبقى دون رد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان يعلن اختتام جولات نقاش ملف ترسيم الحدود البحرية ويتلقى الصيغة النهائية من أمريكا خلال ساعات
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أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأحد، أنها "ستتلقى الصيغة النهائية لمقترح الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال الساعات المقبلة".
وقالت الرئاسة، في بيان لها، إن "الرئيس عون تلقى اتصالا من هوكشتاين أطلعه خلاله على النتائج الاخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية"، مؤكدا أن "جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة".
وأشار البيان، إلى أن "الرئيس اللبناني ميشال عون قد تلقى اتصالا هاتفيا من هوكشتاين أطلعه فيه على آخر تطورات المفاوضات بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية".
وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، رفضها ملاحظات أبداها لبنان
على مقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، ما يهدد بتفجير الاتفاق المتبلور.
ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا
البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.
وكان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله هدد في أكثر من مناسبة، بأنه حال بدأت إسرائيل التنقيب عن الغاز في حقل "كاريش" المتنازع عليه بالبحر المتوسط، دون التوصل لاتفاق لترسيم الحدود، فإن ذلك لن يبقى دون رد.