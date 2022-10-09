https://sputnikarabic.ae/20221009/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-قرار-أوبك--غير-مفيد-وغير-حكيم-للعالم-1068800903.html

وزيرة الخزانة الأمريكية: قرار "أوبك +" "غير مفيد وغير حكيم" للعالم

وزيرة الخزانة الأمريكية: قرار "أوبك +" "غير مفيد وغير حكيم" للعالم

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن قرار تحالف "أوبك +" بخفض إنتاج النفط كان "غير مفيد وغير حكيم" للاقتصاد العالمي، خاصة الأسواق الناشئة التي تكافح... 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T14:05+0000

2022-10-09T14:05+0000

2022-10-09T14:05+0000

اقتصاد

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

أسعار النفط اليوم

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انتقدت إدارة بايدن بشدة قرار تحالف النفط الذي تقوده السعودية وروسيا هذا الأسبوع، والذي اتخذ خطوة بدت تتحدى الولايات المتحدة، لإبقاء أسعار النفط العالمية منخفضة، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".وقالت يلين في مقابلة هاتفية مع الصحيفة: "أعتقد أن قرار أوبك غير مفيد وغير حكيم - من غير المؤكد ما هو التأثير الذي سينتهي به الأمر، لكن بالتأكيد، هذا شيء، بالنسبة لي، لم يكن مناسبا، في ظل الظروف التي نواجهها. نحن قلقون للغاية بشأن البلدان النامية والمشاكل التي تواجهها".جاء حديث يلين قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل، والتي ستهيمن عليها مناقشات حول ارتفاع التضخم وأسعار السلع، وتأثير التشديد الحاد للسياسة النقدية من قبل العديد من البنوك المركزية، والتأثير الاقتصادي والمالي للأزمة في أوكرانية".وقالت يلين: "أعتقد أننا سنتبادل الآراء حول ما إذا كانت بلداننا تعالج هذه المشاكل، ونحاول النظر فيما إذا كان رد فعلنا الجماعي يضيف إلى شيء معقول، وأفضل ما يمكننا فعله، في تلك البيئة الصعبة".اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، يوم الأربعاء، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت الثلاثاء، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائيا".وحذر البيت الأبيض من أن اجتماع "أوبك" (اليوم) قد يتسبب في أضرار كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة وأن قرار خفض إنتاج النفط سيكون بمثابة "كارثة كاملة" للبلاد.وعقب قرار المنتجين الأربعاء، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221009/الجبير-النفط-ليس-سلاحا-والسعودية-لا-تسيس-الإنتاج-1068799820.html

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اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, أسعار النفط اليوم