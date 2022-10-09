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https://sputnikarabic.ae/20221009/وزير-الخارجية-الجزائري-قادرون-على-تقديم-قيمة-مضافة-إلى-مجموعة-بريكس-1068790695.html
وزير الخارجية الجزائري: قادرون على تقديم قيمة مضافة إلى مجموعة "بريكس"
وزير الخارجية الجزائري: قادرون على تقديم قيمة مضافة إلى مجموعة "بريكس"
جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قدرة الجزائر على تقديم قيمة مضافة لمجموعة "بريكس". 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T10:00+0000
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العالم العربي
مجموعة بريكس
الجزائر
انضمام
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وقال لعمامرة خلال كلمة له بمناسبة إشرافه على مراسم الإحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية المصادف لـ8 أكتوبر/ تشرين الأول، اليوم الأحد، إن "الجزائر تهدف إلى ضمان مكانة تليق بها ضمن ركب الدول الصاعدة".من جهة أخرى، أوضح وزير الخارجية أن الجزائر تواصل جهودها لضمان التحضير الأمثل للقمة العربية التي ستحتضنها يومي الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قائلا: "لأن يشكل هذا الاستحقاق الهام فرصة لاتخاذ قرارات جريئة وبروح توافقية للارتقاء بالعمل العربي المشترك في مستوى رمزية هذا التاريخ وما يحمله من قيم النضال المشترك في سبيل التحرر وامتلاك مقومات التحكم في مصيرنا الموحد ليكون قويا وفاعلا".
https://sputnikarabic.ae/20220908/سفير-روسيا-لدى-الجزائر-موسكو-لا-تعترض-على-رغبة-الجزائر-في-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس--1067474245.html
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العالم العربي, مجموعة بريكس, الجزائر, انضمام
العالم العربي, مجموعة بريكس, الجزائر, انضمام

وزير الخارجية الجزائري: قادرون على تقديم قيمة مضافة إلى مجموعة "بريكس"

10:00 GMT 09.10.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов / الانتقال إلى بنك الصوررمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
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جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قدرة الجزائر على تقديم قيمة مضافة لمجموعة "بريكس".
وقال لعمامرة خلال كلمة له بمناسبة إشرافه على مراسم الإحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية المصادف لـ8 أكتوبر/ تشرين الأول، اليوم الأحد، إن "الجزائر تهدف إلى ضمان مكانة تليق بها ضمن ركب الدول الصاعدة".
وأضاف أنه قد "سبق وأكد على ذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أكثر من مناسبة، وخصوصا عند ذكره قدرة الجزائر على تقديم قيمة مضافة إلى مجموعة بريكس".
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من جهة أخرى، أوضح وزير الخارجية أن الجزائر تواصل جهودها لضمان التحضير الأمثل للقمة العربية التي ستحتضنها يومي الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قائلا: "لأن يشكل هذا الاستحقاق الهام فرصة لاتخاذ قرارات جريئة وبروح توافقية للارتقاء بالعمل العربي المشترك في مستوى رمزية هذا التاريخ وما يحمله من قيم النضال المشترك في سبيل التحرر وامتلاك مقومات التحكم في مصيرنا الموحد ليكون قويا وفاعلا".
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