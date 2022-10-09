https://sputnikarabic.ae/20221009/وزير-الخارجية-الجزائري-قادرون-على-تقديم-قيمة-مضافة-إلى-مجموعة-بريكس-1068790695.html

وزير الخارجية الجزائري: قادرون على تقديم قيمة مضافة إلى مجموعة "بريكس"

وزير الخارجية الجزائري: قادرون على تقديم قيمة مضافة إلى مجموعة "بريكس"

جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قدرة الجزائر على تقديم قيمة مضافة لمجموعة "بريكس". 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T10:00+0000

2022-10-09T10:00+0000

2022-10-09T10:00+0000

العالم العربي

مجموعة بريكس

الجزائر

انضمام

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104483/83/1044838315_0:159:3359:2048_1920x0_80_0_0_6683edba5671f942b5328c54ea79e1a4.jpg

وقال لعمامرة خلال كلمة له بمناسبة إشرافه على مراسم الإحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية المصادف لـ8 أكتوبر/ تشرين الأول، اليوم الأحد، إن "الجزائر تهدف إلى ضمان مكانة تليق بها ضمن ركب الدول الصاعدة".من جهة أخرى، أوضح وزير الخارجية أن الجزائر تواصل جهودها لضمان التحضير الأمثل للقمة العربية التي ستحتضنها يومي الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قائلا: "لأن يشكل هذا الاستحقاق الهام فرصة لاتخاذ قرارات جريئة وبروح توافقية للارتقاء بالعمل العربي المشترك في مستوى رمزية هذا التاريخ وما يحمله من قيم النضال المشترك في سبيل التحرر وامتلاك مقومات التحكم في مصيرنا الموحد ليكون قويا وفاعلا".

https://sputnikarabic.ae/20220908/سفير-روسيا-لدى-الجزائر-موسكو-لا-تعترض-على-رغبة-الجزائر-في-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس--1067474245.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, مجموعة بريكس, الجزائر, انضمام