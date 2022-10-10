https://sputnikarabic.ae/20221010/البرهان-يجدد-التزام-المؤسسة-العسكرية-بالخروج-من-العملية-السياسية-في-السودان-1068862410.html
البرهان يجدد التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية في السودان
البرهان يجدد التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية في السودان
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، "التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من المشهد السياسي، والقيام... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T18:46+0000
2022-10-10T18:46+0000
2022-10-10T18:46+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/07/1047101459_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_68372ec2e1578541747315858e76331a.jpg
وقال البرهان، بكلمة له في منطقة كدباس بمحلية بربر في ولاية نهر النيل، إن "القوات المسلحة ليست لديها رغبة بأن تكون موجودة في سدة الحكم وستترك أمر الحكم للمدنيين لتشكيل حكومة مدنية""، داعياً إلى تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار البلاد، حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.وأعرب عن تفاؤله بأن تشهد الساحة السياسية انفراجا في الفترة المقبلة خاصة وأن الجميع بدأ يستشعر المخاطر التي تحيط بالسودان، مؤكداً "دعم المؤسسة العسكرية لأي جهود وطنية مخلصة تقود للتوافق والوحدة وتلبي طموحات الشعب السوداني".وكان مجلس الأحزاب الوطنية السوداني، طالب رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بضرورة عقد لقاء وطني عاجل، تعلن نتائجه فوراً لطي صفحة التقاطعات الوطنية بهدف إنجاح الفترة الانتقالية.وشهد السودان في 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلاق حوار وطني لحل الأزمة السياسية، برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ولكن في الشهر ذاته، أعلنت الآلية الثلاثية عن تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد لاحق.
https://sputnikarabic.ae/20220924/الرئيس-المصري-يستقبل-رئيس-مجلس-السيادة-الانتقالي-السوداني-1068186782.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/07/1047101459_340:0:3063:2042_1920x0_80_0_0_c2ba6857f69454e7334ec1f173abec22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
البرهان يجدد التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية في السودان
تابعنا عبر
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، "التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من المشهد السياسي، والقيام بواجباتها للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار البلاد".
وقال البرهان، بكلمة له في منطقة كدباس بمحلية بربر في ولاية نهر النيل، إن "القوات المسلحة ليست لديها رغبة بأن تكون موجودة في سدة الحكم وستترك أمر الحكم للمدنيين لتشكيل حكومة مدنية""، داعياً إلى تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار البلاد، حسب وكالة
الأنباء السودانية- سونا.
وأعرب عن تفاؤله بأن تشهد الساحة السياسية انفراجا في الفترة المقبلة خاصة وأن الجميع بدأ يستشعر المخاطر التي تحيط بالسودان، مؤكداً "دعم المؤسسة العسكرية لأي جهود وطنية مخلصة تقود للتوافق والوحدة وتلبي طموحات الشعب السوداني".
وكان مجلس الأحزاب الوطنية السوداني، طالب رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بضرورة عقد لقاء وطني عاجل
، تعلن نتائجه فوراً لطي صفحة التقاطعات الوطنية بهدف إنجاح الفترة الانتقالية.
وشهد السودان في 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلاق حوار وطني لحل الأزمة السياسية، برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ولكن في الشهر ذاته، أعلنت الآلية الثلاثية عن تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد لاحق.