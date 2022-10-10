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https://sputnikarabic.ae/20221010/البرهان-يجدد-التزام-المؤسسة-العسكرية-بالخروج-من-العملية-السياسية-في-السودان-1068862410.html
البرهان يجدد التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية في السودان
البرهان يجدد التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية في السودان
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، "التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من المشهد السياسي، والقيام... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T18:46+0000
2022-10-10T18:46+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال البرهان، بكلمة له في منطقة كدباس بمحلية بربر في ولاية نهر النيل، إن "القوات المسلحة ليست لديها رغبة بأن تكون موجودة في سدة الحكم وستترك أمر الحكم للمدنيين لتشكيل حكومة مدنية""، داعياً إلى تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار البلاد، حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.وأعرب عن تفاؤله بأن تشهد الساحة السياسية انفراجا في الفترة المقبلة خاصة وأن الجميع بدأ يستشعر المخاطر التي تحيط بالسودان، مؤكداً "دعم المؤسسة العسكرية لأي جهود وطنية مخلصة تقود للتوافق والوحدة وتلبي طموحات الشعب السوداني".وكان مجلس الأحزاب الوطنية السوداني، طالب رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بضرورة عقد لقاء وطني عاجل، تعلن نتائجه فوراً لطي صفحة التقاطعات الوطنية بهدف إنجاح الفترة الانتقالية.وشهد السودان في 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلاق حوار وطني لحل الأزمة السياسية، برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ولكن في الشهر ذاته، أعلنت الآلية الثلاثية عن تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد لاحق.​​​​​​​
https://sputnikarabic.ae/20220924/الرئيس-المصري-يستقبل-رئيس-مجلس-السيادة-الانتقالي-السوداني-1068186782.html
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

البرهان يجدد التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية في السودان

18:46 GMT 10.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، "التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من المشهد السياسي، والقيام بواجباتها للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار البلاد".
وقال البرهان، بكلمة له في منطقة كدباس بمحلية بربر في ولاية نهر النيل، إن "القوات المسلحة ليست لديها رغبة بأن تكون موجودة في سدة الحكم وستترك أمر الحكم للمدنيين لتشكيل حكومة مدنية""، داعياً إلى تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار البلاد، حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
الرئيس المصري يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني
24 سبتمبر, 16:39 GMT
وأعرب عن تفاؤله بأن تشهد الساحة السياسية انفراجا في الفترة المقبلة خاصة وأن الجميع بدأ يستشعر المخاطر التي تحيط بالسودان، مؤكداً "دعم المؤسسة العسكرية لأي جهود وطنية مخلصة تقود للتوافق والوحدة وتلبي طموحات الشعب السوداني".
وكان مجلس الأحزاب الوطنية السوداني، طالب رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بضرورة عقد لقاء وطني عاجل، تعلن نتائجه فوراً لطي صفحة التقاطعات الوطنية بهدف إنجاح الفترة الانتقالية.
وشهد السودان في 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلاق حوار وطني لحل الأزمة السياسية، برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ولكن في الشهر ذاته، أعلنت الآلية الثلاثية عن تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد لاحق.​​​​​​​
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