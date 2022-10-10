https://sputnikarabic.ae/20221010/الجنرال-محمد-إدريس-ديبي-يصل-إلى-قصر-15-يناير-لتنصيبه-رئيسا-مؤقتا-لتشاد-لمدة-عامين-1068833349.html

الجنرال محمد إدريس ديبي يصل إلى قصر "15 يناير" لتنصيبه رئيسا مؤقتا لتشاد لمدة عامين

الجنرال محمد إدريس ديبي يصل إلى قصر "15 يناير" لتنصيبه رئيسا مؤقتا لتشاد لمدة عامين

وصل الجنرال، محمد إدريس ديبي إتنو، إلى قصر "15 يناير" في العاصمة التشادية، إنجامينا، لتنصيبه كرئيس مؤقت لمدة عامين، وذلك إلى حين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية... 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T11:26+0000

2022-10-10T11:26+0000

2022-10-10T11:26+0000

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وذكر الحساب الرسمي للرئاسة في تشاد، عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، أن "رئيس الدولة، الجنرال محمد إدريس ديبي، وصل إلى قصر 15 يناير من أجل احتفال تنصيبه رئيسا للبلاد".ومن جانبها، ذكرت شبكة "الوحدة إنفو" المحلية أن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، وكذلك رئيس وزراء دولة النيجر، أوحمدو محمدو، ووزيرة خارجية أفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون، وعضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني، اللواء الهادي إدريس، بين الحاضرين خلال حفل تنصيب محمد إدريس ديبي.ويأتي التنصيب، بعد يومين من التوقيع على ميثاق معدل للفترة الانتقالية، خلال الحوار الوطني الشامل في البلاد، والذي نص على تولية ابن الرئيس الراحل، إدريس ديبي، محمد، كرئيس مؤقت لمدة عامين، حتى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.والسبت الماضي، ذكرت الرئاسة التشادية، في بيان: "التوقيع على أمر يقضي بإعلان الميثاق المعدل للفترة الانتقالية، أنها مرحلة جديدة سطرها الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي عكف عليه ألف وخمسمائة مشارك يمثلون مختلف شرائح المجتمع التشادي حيث ناقشوا بعناية خلال خمسة وأربعين يوما قضايا المصالحة الوطنية السلام، شكل الدولة ونظام الحكم".كما تضمن الإعلان السماح لديبي للترشح للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، في الوقت الذي ندد جزء كبير من المعارضة السياسية بما وصفوه بـ "التوريث".وانطلقت جلسات الحوار الوطني، في 20 آب/أغسطس الماضي، في العاصمة التشادية، بمشاركة المعارضة العسكرية والمسلحة والمجتمع المدني والسلطة التشادية.وفي 18 حزيران/يونيو الماضي، هددت الحركات السياسية والعسكرية المعارضة في تشاد بتعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي استضافته قطر، في ذلك الوقت، بسبب ما وصفته بالمضايقات والترهيب الذي تتعرض له من قبل الوفد الحكومي، قبل التوصل لاتفاق بشأن بدء الحوار الوطني الشامل.وكان المجلس العسكري الانتقالي في تشاد أعلن، في 9 مارس/ آذار الماضي، تشكيل لجنة للتفاوض مع ممثلي جماعات سياسية وعسكرية في البلاد، حيث استضافت قطر تلك المحادثات.ووقعت الحكومة التشادية على قرار يقضي بتشكيل المجلس الوطني الانتقالي وبدء مهامه الثلاثاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد أيام من الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس.وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو، رسميا تعيين أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بالحوار مع الحركات السياسية العسكرية ضمن الحوار الوطني الشامل، برئاسة الرئيس الأسبق، كوكوني عويدي.هذا وقُتل رئيس تشاد السابق إدريس ديبي، خلال معارك دارت بين الجيش ومتمردين في أبريل/نيسان من العام الماضي، وتولى نجله، محمد إدريس ديبي سلطة المجلس العسكري خلفاً له.

https://sputnikarabic.ae/20220913/تشاد-الحوار-الوطني-يعلن-غدا-نتائج-المشاورات-حول-المحاور-الخمسة-1067696648.html

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