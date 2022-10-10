https://sputnikarabic.ae/20221010/المجلس-الأوروبي-يدعو-لتوحد-أوروبا-في-مجال-الطاقة-1068861146.html
المجلس الأوروبي يدعو لتوحد أوروبا في مجال الطاقة
المجلس الأوروبي يدعو لتوحد أوروبا في مجال الطاقة
اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي يجب عليه الانخراط بشكل عاجل في تشكيل اتحاد حقيقي للطاقة الذي سيصبح ركيزة مهمة لسيادته. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T17:44+0000
2022-10-10T17:44+0000
2022-10-10T17:44+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال ميشيل في بيان: "هناك حاجة ملحة لإنشاء اتحاد طاقة حقيقي، سيكون ذلك ركيزة مهمة لسيادة الاتحاد الأوروبي كما رأينا خلال وباء كوفيد-19خاصة مع اللقاحات، لا يمكن لأي بلد التعامل مع أزمة بهذا الحجم بمفرده".وأضاف ميشيل: "لن ينشأ اتحاد للطاقة المستدامة بطريقة سحرية من جهود 27 عضوا، يجب أن نجعلها متوافقة وسيتطلب ذلك تنسيقًا قويًا وصادقًا بين الدول الأعضاء".وأردف ميشيل: "يجب علينا أيضًا الشراء بذكاء، وهذا يعني الاستفادة بشكل أفضل من قوتنا الشرائية الجماعية من خلال منصة الطاقة المشتركة للاتحاد الأوروبي التي قررنا إنشاءها في مارس/ آذار بدلاً من التنافس بين الدول الأعضاء ورفع الأسعار".
https://sputnikarabic.ae/20221009/بيسكوف-يتوقع-مستقبلا-مظلما-لوضع-الطاقة-في-أوروبا-1068793991.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
المجلس الأوروبي يدعو لتوحد أوروبا في مجال الطاقة
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اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي يجب عليه الانخراط بشكل عاجل في تشكيل اتحاد حقيقي للطاقة الذي سيصبح ركيزة مهمة لسيادته.
وقال ميشيل في بيان: "هناك حاجة ملحة لإنشاء اتحاد طاقة حقيقي، سيكون ذلك ركيزة مهمة لسيادة الاتحاد الأوروبي كما رأينا خلال وباء كوفيد-19خاصة مع اللقاحات، لا يمكن لأي بلد التعامل مع أزمة بهذا الحجم بمفرده".
وأضاف ميشيل: "لن ينشأ اتحاد للطاقة المستدامة بطريقة سحرية من جهود 27 عضوا، يجب أن نجعلها متوافقة وسيتطلب ذلك تنسيقًا قويًا وصادقًا بين الدول الأعضاء".
الاتحاد الأوروبي سيحتاج أيضًا إلى إنشاء الإطار التنظيمي وظروف السوق لمثل هذا الاتحاد، وفي الوقت نفسه ينبغي أن يكون لاستراتيجية الطاقة المشتركة للاتحاد الأوروبي أربعة أهداف، بما في ذلك تقليل استهلاك الطاقة، وضمان أمن الإمدادات، وخفض الأسعار.
وأردف ميشيل: "يجب علينا أيضًا الشراء بذكاء، وهذا يعني الاستفادة بشكل أفضل من قوتنا الشرائية الجماعية من خلال منصة الطاقة
المشتركة للاتحاد الأوروبي التي قررنا إنشاءها في مارس/ آذار بدلاً من التنافس بين الدول الأعضاء ورفع الأسعار".