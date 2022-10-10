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https://sputnikarabic.ae/20221010/بيسكوف-لم-يستبعد-مناقشة-بوتين-وأردوغان-لموضوع-المفاوضات-حول-أوكرانيا-1068830685.html
بيسكوف لم يستبعد مناقشة بوتين وأردوغان لموضوع المفاوضات حول أوكرانيا
بيسكوف لم يستبعد مناقشة بوتين وأردوغان لموضوع المفاوضات حول أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتوجه إلى أستانا هذا الأسبوع لحضور قمة مؤتمر التعاون وتدابير بناء الثقة في آسيا... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T10:26+0000
2022-10-10T10:26+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
لقاء
أستانا
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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "لقد خطط الرئيس للقيام برحلة إلى أستانا هذا الأسبوع. هذا صحيح. وستكون هناك سلسلة كاملة من الاجتماعات الثنائية. وستكون هناك قمة لمجلس التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، ما يسمىCSTO، وسيكون هناك اجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة- في إطار ضيق وموسع وما إلى ذلك".في غضون ذلك، اعلنت الخارجية التركية أن الوزير مولود جاويش أوغلو ناقش مع نظيره الأوكراني دمتري كوليبا، في اتصال هاتفي الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.وقالت الوزارة في بيان: "بعد الهجوم على بعض مدن أوكرانيا صباح اليوم (10 أكتوبر/تشرين الأول)، أجرى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو محادثة هاتفية مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا وتبادلا الآراء حول الأحداث الأخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20221010/بيسكوف-يعلن-عن-لقاء-بين-الرئيس-فلاديمير-بوتين-ورافائيل-غروسي-في-سان-بطرسبورغ--1068829792.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, لقاء, أستانا
روسيا, فلاديمير بوتين, لقاء, أستانا

بيسكوف لم يستبعد مناقشة بوتين وأردوغان لموضوع المفاوضات حول أوكرانيا

10:26 GMT 10.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتوجه إلى أستانا هذا الأسبوع لحضور قمة مؤتمر التعاون وتدابير بناء الثقة في آسيا (CCCMA)، كما سيعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "لقد خطط الرئيس للقيام برحلة إلى أستانا هذا الأسبوع. هذا صحيح. وستكون هناك سلسلة كاملة من الاجتماعات الثنائية. وستكون هناك قمة لمجلس التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، ما يسمىCSTO، وسيكون هناك اجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة- في إطار ضيق وموسع وما إلى ذلك".

ولم يستبعد بيسكوف أن يناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اقتراح أنقرة إجراء محادثات بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان اقتراح أنقرة بإجراء محادثات بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا يمكن مناقشته في اجتماع بوتين مع أردوغان: "إلى حد كبير".

في غضون ذلك، اعلنت الخارجية التركية أن الوزير مولود جاويش أوغلو ناقش مع نظيره الأوكراني دمتري كوليبا، في اتصال هاتفي الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
بيسكوف يعلن عن لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ورافائيل غروسي في سان بطرسبورغ
10:10 GMT
وقالت الوزارة في بيان: "بعد الهجوم على بعض مدن أوكرانيا صباح اليوم (10 أكتوبر/تشرين الأول)، أجرى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو محادثة هاتفية مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا وتبادلا الآراء حول الأحداث الأخيرة".
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