https://sputnikarabic.ae/20221010/بيسكوف-لم-يستبعد-مناقشة-بوتين-وأردوغان-لموضوع-المفاوضات-حول-أوكرانيا-1068830685.html

بيسكوف لم يستبعد مناقشة بوتين وأردوغان لموضوع المفاوضات حول أوكرانيا

بيسكوف لم يستبعد مناقشة بوتين وأردوغان لموضوع المفاوضات حول أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتوجه إلى أستانا هذا الأسبوع لحضور قمة مؤتمر التعاون وتدابير بناء الثقة في آسيا... 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T10:26+0000

2022-10-10T10:26+0000

2022-10-10T10:26+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

لقاء

أستانا

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "لقد خطط الرئيس للقيام برحلة إلى أستانا هذا الأسبوع. هذا صحيح. وستكون هناك سلسلة كاملة من الاجتماعات الثنائية. وستكون هناك قمة لمجلس التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، ما يسمىCSTO، وسيكون هناك اجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة- في إطار ضيق وموسع وما إلى ذلك".في غضون ذلك، اعلنت الخارجية التركية أن الوزير مولود جاويش أوغلو ناقش مع نظيره الأوكراني دمتري كوليبا، في اتصال هاتفي الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.وقالت الوزارة في بيان: "بعد الهجوم على بعض مدن أوكرانيا صباح اليوم (10 أكتوبر/تشرين الأول)، أجرى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو محادثة هاتفية مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا وتبادلا الآراء حول الأحداث الأخيرة".

https://sputnikarabic.ae/20221010/بيسكوف-يعلن-عن-لقاء-بين-الرئيس-فلاديمير-بوتين-ورافائيل-غروسي-في-سان-بطرسبورغ--1068829792.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, لقاء, أستانا