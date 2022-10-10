https://sputnikarabic.ae/20221010/تراجع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-أقل-من-1500-دولار-للمرة-الأولى-منذ-يونيو-1068814905.html
تراجع أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل من 1500 دولار للمرة الأولى منذ يونيو
تراجع أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل من 1500 دولار للمرة الأولى منذ يونيو
انخفض سعر الغاز في أوروبا خلال التعاملات إلى دون 1500 دولار لكل 1000 متر مكعب لأول مرة منذ 29 يونيو/حزيران، ليبلغ إجمالي الانخفاض في تكلفة الغاز منذ بداية... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T06:46+0000
2022-10-10T06:46+0000
2022-10-10T06:46+0000
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وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني على مؤشر TTF، اليوم الاثنين، إلى 1468 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 146 يورو لكل ميغاواط ساعة (بناءً على سعر الصرف الحالي لليورو/ الدولار، يتم عرض أسعار ICE باليورو لكل ميغاواط ساعة).يحدث الانخفاض في سعر الغاز مع اقتراب الاحتياطيات في مخازن الغاز تحت الأرض الأوروبية (UGS) من الحد الأقصى - الآن يتم ملؤها بالفعل بنسبة 91 % إجمالاً. في السابق، تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بملء مرافق UGS بنسبة 80% على الأقل بحلول شتاء 2022-2023 وبنسبة 90% في جميع فترات الشتاء اللاحقة.كما ساعد استقرار الطقس الدافئ نسبيا في الاتحاد الأوروبي، في زيادة متوسط حصة الرياح في توليد الكهرباء بشكل كبير - إلى نحو 13.5% في سبتمبر/أيلول وأكثر من 20% منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول. يؤدي نموها إلى استخدام أقل للغاز للاحتياجات المنزلية وفي الصناعة، مما يؤدي بدوره إلى زيادة معدل تكوين الاحتياطيات.
https://sputnikarabic.ae/20221004/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتراجع-إلى-أقل-من-1650-دولارا-للمرة-الأولى-منذ-يوليو-1068586857.html
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العالم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, انخفاض
العالم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, انخفاض
تراجع أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل من 1500 دولار للمرة الأولى منذ يونيو
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انخفض سعر الغاز في أوروبا خلال التعاملات إلى دون 1500 دولار لكل 1000 متر مكعب لأول مرة منذ 29 يونيو/حزيران، ليبلغ إجمالي الانخفاض في تكلفة الغاز منذ بداية اليوم 6.5%، وفقا لبورصة لندن ICE.
وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني على مؤشر TTF، اليوم الاثنين، إلى 1468 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 146 يورو لكل ميغاواط ساعة (بناءً على سعر الصرف الحالي لليورو/ الدولار، يتم عرض أسعار ICE باليورو لكل ميغاواط ساعة).
يحدث الانخفاض في سعر الغاز مع اقتراب الاحتياطيات في مخازن الغاز تحت الأرض الأوروبية (UGS) من الحد الأقصى - الآن يتم ملؤها بالفعل بنسبة 91 % إجمالاً. في السابق، تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بملء مرافق UGS بنسبة 80% على الأقل بحلول شتاء 2022-2023 وبنسبة 90% في جميع فترات الشتاء اللاحقة.
كما ساعد استقرار الطقس الدافئ نسبيا في الاتحاد الأوروبي، في زيادة متوسط حصة الرياح في توليد الكهرباء بشكل كبير - إلى نحو 13.5% في سبتمبر/أيلول وأكثر من 20% منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول. يؤدي نموها إلى استخدام أقل للغاز للاحتياجات المنزلية وفي الصناعة، مما يؤدي بدوره إلى زيادة معدل تكوين الاحتياطيات.