https://sputnikarabic.ae/20221010/تراجع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-أقل-من-1500-دولار-للمرة-الأولى-منذ-يونيو-1068814905.html

تراجع أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل من 1500 دولار للمرة الأولى منذ يونيو

تراجع أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل من 1500 دولار للمرة الأولى منذ يونيو

انخفض سعر الغاز في أوروبا خلال التعاملات إلى دون 1500 دولار لكل 1000 متر مكعب لأول مرة منذ 29 يونيو/حزيران، ليبلغ إجمالي الانخفاض في تكلفة الغاز منذ بداية... 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T06:46+0000

2022-10-10T06:46+0000

2022-10-10T06:46+0000

العالم

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

أخبار الاتحاد الأوروبي

انخفاض

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1065412769_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d8021711bde6d5898694cf5ea2ee9a40.jpg

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني على مؤشر TTF، اليوم الاثنين، إلى 1468 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 146 يورو لكل ميغاواط ساعة (بناءً على سعر الصرف الحالي لليورو/ الدولار، يتم عرض أسعار ICE باليورو لكل ميغاواط ساعة).يحدث الانخفاض في سعر الغاز مع اقتراب الاحتياطيات في مخازن الغاز تحت الأرض الأوروبية (UGS) من الحد الأقصى - الآن يتم ملؤها بالفعل بنسبة 91 % إجمالاً. في السابق، تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بملء مرافق UGS بنسبة 80% على الأقل بحلول شتاء 2022-2023 وبنسبة 90% في جميع فترات الشتاء اللاحقة.كما ساعد استقرار الطقس الدافئ نسبيا في الاتحاد الأوروبي، في زيادة متوسط ​​حصة الرياح في توليد الكهرباء بشكل كبير - إلى نحو 13.5% في سبتمبر/أيلول وأكثر من 20% منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول. يؤدي نموها إلى استخدام أقل للغاز للاحتياجات المنزلية وفي الصناعة، مما يؤدي بدوره إلى زيادة معدل تكوين الاحتياطيات.

https://sputnikarabic.ae/20221004/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتراجع-إلى-أقل-من-1650-دولارا-للمرة-الأولى-منذ-يوليو-1068586857.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, انخفاض