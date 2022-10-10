https://sputnikarabic.ae/20221010/جهاز-الأمن-الأوكراني-يضع-ميدفيديف-على-قائمة-المطلوبين-بعد-تخلفه-عن-محاكمة-سابقة-1068853411.html
جهاز الأمن الأوكراني يضع ميدفيديف على "قائمة المطلوبين" بعد "تخلفه" عن محاكمة سابقة
جهاز الأمن الأوكراني يضع ميدفيديف على "قائمة المطلوبين" بعد "تخلفه" عن محاكمة سابقة
وضع جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الاثنين، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على قائمة المطلوبين، حسب قوائم قاعدة بيانات وزارة الداخلية في أوكرانيا. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T14:40+0000
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روسيا
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ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الأوكرانية معلومات عن دميتري ميدفيديف تزعم أنه متخلف عن حضور التحقيق لمحاكمة سابقة، والتاريخ المحدد لـ "التغيب" هو 1 مارس/آذار 2022، وهو متهم بالمادة 110 من القانون الجنائي لأوكرانيا "بالتعدي على سلامة أراضي أوكرانيا وحرمة أوكرانيا".ويظهر تاريخ آخر تحديث للمعلومات على الموقع اليوم في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022.وصرح ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن الهدف المستقبلي من الإجراءات الروسية يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي لأوكرانيا.ونشر ميدفيديف منشورا على قناته الخاصة في "تلغرام"، جاء فيه: "بالإضافة إلى حماية شعبنا وحماية حدود البلاد، فإن الهدف من أعمالنا المستقبلية، في رأيي، يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا".وأضاف أن الدولة الأوكرانية في تشكيلتها الحالية مع النظام السياسي النازي ستشكل تهديدا مستمرا ومباشرا وواضحا لروسيا، مشيرا إلى أن هذا هو موقفه الشخصي.
https://sputnikarabic.ae/20221009/ميدفيديف-تفجير-جسر-القرم-عمل-إرهابي-يقف-وراءه-نظام-كييف-الإجرامي-1068810987.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
جهاز الأمن الأوكراني يضع ميدفيديف على "قائمة المطلوبين" بعد "تخلفه" عن محاكمة سابقة
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وضع جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الاثنين، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على قائمة المطلوبين، حسب قوائم قاعدة بيانات وزارة الداخلية في أوكرانيا.
ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الأوكرانية معلومات عن دميتري ميدفيديف تزعم أنه متخلف عن حضور التحقيق لمحاكمة سابقة، والتاريخ المحدد لـ "التغيب" هو 1 مارس/آذار 2022، وهو متهم بالمادة 110 من القانون الجنائي لأوكرانيا "بالتعدي على سلامة أراضي أوكرانيا وحرمة أوكرانيا".
ويظهر تاريخ آخر تحديث للمعلومات على الموقع اليوم في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وصرح ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن الهدف المستقبلي من الإجراءات الروسية يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي لأوكرانيا.
ونشر ميدفيديف منشورا على قناته الخاصة في "تلغرام"، جاء فيه: "بالإضافة إلى حماية شعبنا وحماية حدود البلاد، فإن الهدف من أعمالنا المستقبلية، في رأيي، يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا".
وأضاف
أن الدولة الأوكرانية في تشكيلتها الحالية مع النظام السياسي النازي ستشكل تهديدا مستمرا ومباشرا وواضحا لروسيا، مشيرا إلى أن هذا هو موقفه الشخصي.