عربي
https://sputnikarabic.ae/20221010/جهاز-الأمن-الأوكراني-يضع-ميدفيديف-على-قائمة-المطلوبين-بعد-تخلفه-عن-محاكمة-سابقة-1068853411.html
جهاز الأمن الأوكراني يضع ميدفيديف على "قائمة المطلوبين" بعد "تخلفه" عن محاكمة سابقة
جهاز الأمن الأوكراني يضع ميدفيديف على "قائمة المطلوبين" بعد "تخلفه" عن محاكمة سابقة
وضع جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الاثنين، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على قائمة المطلوبين، حسب قوائم قاعدة بيانات وزارة الداخلية في أوكرانيا. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T14:40+0000
2022-10-10T14:40+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103992/77/1039927737_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_33668a0b37d5e633677f6da41d35524f.jpg
ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الأوكرانية معلومات عن دميتري ميدفيديف تزعم أنه متخلف عن حضور التحقيق لمحاكمة سابقة، والتاريخ المحدد لـ "التغيب" هو 1 مارس/آذار 2022، وهو متهم بالمادة 110 من القانون الجنائي لأوكرانيا "بالتعدي على سلامة أراضي أوكرانيا وحرمة أوكرانيا".ويظهر تاريخ آخر تحديث للمعلومات على الموقع اليوم في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022.وصرح ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن الهدف المستقبلي من الإجراءات الروسية يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي لأوكرانيا.ونشر ميدفيديف منشورا على قناته الخاصة في "تلغرام"، جاء فيه: "بالإضافة إلى حماية شعبنا وحماية حدود البلاد، فإن الهدف من أعمالنا المستقبلية، في رأيي، يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا".وأضاف أن الدولة الأوكرانية في تشكيلتها الحالية مع النظام السياسي النازي ستشكل تهديدا مستمرا ومباشرا وواضحا لروسيا، مشيرا إلى أن هذا هو موقفه الشخصي.
https://sputnikarabic.ae/20221009/ميدفيديف-تفجير-جسر-القرم-عمل-إرهابي-يقف-وراءه-نظام-كييف-الإجرامي-1068810987.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103992/77/1039927737_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_fe3d2c9cb95cb388edc96fd61b6eaa30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

جهاز الأمن الأوكراني يضع ميدفيديف على "قائمة المطلوبين" بعد "تخلفه" عن محاكمة سابقة

14:40 GMT 10.10.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، رئيس وزراء روسيا الاتحادية، في مركز الأعمال التجاري الدولي "موسكو سيتي" وسط العاصمة الروسية
دميتري ميدفيديف، رئيس وزراء روسيا الاتحادية، في مركز الأعمال التجاري الدولي موسكو سيتي وسط العاصمة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وضع جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الاثنين، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على قائمة المطلوبين، حسب قوائم قاعدة بيانات وزارة الداخلية في أوكرانيا.
ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الأوكرانية معلومات عن دميتري ميدفيديف تزعم أنه متخلف عن حضور التحقيق لمحاكمة سابقة، والتاريخ المحدد لـ "التغيب" هو 1 مارس/آذار 2022، وهو متهم بالمادة 110 من القانون الجنائي لأوكرانيا "بالتعدي على سلامة أراضي أوكرانيا وحرمة أوكرانيا".
ويظهر تاريخ آخر تحديث للمعلومات على الموقع اليوم في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وصرح ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن الهدف المستقبلي من الإجراءات الروسية يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي لأوكرانيا.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
ميدفيديف: تفجير جسر القرم عمل إرهابي يقف وراءه نظام كييف الإجرامي
أمس, 21:32 GMT
ونشر ميدفيديف منشورا على قناته الخاصة في "تلغرام"، جاء فيه: "بالإضافة إلى حماية شعبنا وحماية حدود البلاد، فإن الهدف من أعمالنا المستقبلية، في رأيي، يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا".
وأضاف أن الدولة الأوكرانية في تشكيلتها الحالية مع النظام السياسي النازي ستشكل تهديدا مستمرا ومباشرا وواضحا لروسيا، مشيرا إلى أن هذا هو موقفه الشخصي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيمتابعة لتطورات القصف الأخير على أهداف في المدن الأوكرانية15:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала