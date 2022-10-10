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https://sputnikarabic.ae/20221010/رئيس-وزراء-أوكرانيا-يعلن-تعطل-إمدادت-الطاقة-في-جميع-أنحاء-البلاد-1068849659.html
رئيس وزراء أوكرانيا يعلن تعطل إمدادت الطاقة في جميع أنحاء البلاد
رئيس وزراء أوكرانيا يعلن تعطل إمدادت الطاقة في جميع أنحاء البلاد
قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، إن إمدادات الطاقة تعطلت تقريبًا في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر الإغلاق العام بسبب حالة الطوارئ في أربع مقاطعات، بما في... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T14:09+0000
2022-10-10T14:09+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب شميغال عبر قناته على "تلغرام": "عشرات الصواريخ ضربت منشآت البنية التحتية للطاقة في 11 مقاطعة كييف، بما في ذلك مدينة كييف، حيث تعطلت إمدادات الطاقة في جميع أنحاء البلاد تقريبًا، وهناك مشاكل في إمدادات المياه في ثماني مناطق، وتم تقديم جدول للإغلاق الطارئ في كييف ومحيطها، وتشيرنيغيف، ومقاطعتي تشيركاسي وجيتومير".كما أعلنت الشرطة الأوكرانية، اليوم الاثنين، تضرر 29 من مرافق البنية التحتية الحيوية نتيجة الهجمات الصاروخية في البلاد.وذكرت الشرطة عبر قناتها على "تلغرام": "تم تسجيل ما يقرب من 70 منشأة تضررت، منها 29 من مرافق البنية التحتية الحيوية".وقال نائب رئيس بلدية لفوف، أندريه موسكالينكو، اليوم الاثنين، إن جميع أنحاء لفوف تقريبًا دون كهرباء، وقد تم إيقاف حركة الترام وحافلات الترولي.وأوضح موسكالينكو في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس مدينة لفوف: "نحو 90% من المدينة بلا كهرباء، لذلك قاطرات الترام والحافلات الكهربائية لا تعمل، كما انقطعت المياه الساخنة في المدينة".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

رئيس وزراء أوكرانيا يعلن تعطل إمدادت الطاقة في جميع أنحاء البلاد

14:09 GMT 10.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، إن إمدادات الطاقة تعطلت تقريبًا في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر الإغلاق العام بسبب حالة الطوارئ في أربع مقاطعات، بما في ذلك مقاطعة كييف.
وكتب شميغال عبر قناته على "تلغرام": "عشرات الصواريخ ضربت منشآت البنية التحتية للطاقة في 11 مقاطعة كييف، بما في ذلك مدينة كييف، حيث تعطلت إمدادات الطاقة في جميع أنحاء البلاد تقريبًا، وهناك مشاكل في إمدادات المياه في ثماني مناطق، وتم تقديم جدول للإغلاق الطارئ في كييف ومحيطها، وتشيرنيغيف، ومقاطعتي تشيركاسي وجيتومير".
كما أعلنت الشرطة الأوكرانية، اليوم الاثنين، تضرر 29 من مرافق البنية التحتية الحيوية نتيجة الهجمات الصاروخية في البلاد.
وذكرت الشرطة عبر قناتها على "تلغرام": "تم تسجيل ما يقرب من 70 منشأة تضررت، منها 29 من مرافق البنية التحتية الحيوية".
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
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12:40 GMT
وقال نائب رئيس بلدية لفوف، أندريه موسكالينكو، اليوم الاثنين، إن جميع أنحاء لفوف تقريبًا دون كهرباء، وقد تم إيقاف حركة الترام وحافلات الترولي.
وأوضح موسكالينكو في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس مدينة لفوف: "نحو 90% من المدينة بلا كهرباء، لذلك قاطرات الترام والحافلات الكهربائية لا تعمل، كما انقطعت المياه الساخنة في المدينة".
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