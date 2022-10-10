https://sputnikarabic.ae/20221010/سلطات-خيرسون-تم-صد-جميع-الهجمات-التي-شنتها-القوات-الأوكرانية-على-المقاطعة-وتوقف-تقدمها-1068816584.html

سلطات خيرسون: تم صد جميع الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على المقاطعة وإيقاف تقدمها

سلطات خيرسون: تم صد جميع الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على المقاطعة وإيقاف تقدمها

أكد نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أنه تم صد جميع الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية في المقاطعة وتعثر تقدمها. 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T07:38+0000

2022-10-10T07:38+0000

2022-10-10T07:40+0000

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وقال ستيرموسوف في بيان عبر حسابه على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "حاول النازيون الهجوم بطريقة ما. تم صد جميع الهجمات. تلاشى كل شيء ببطء. هناك من تمت محاصرته ومنهم من تم أسره. لا يوجد ذعر في مدينة خيرسون. نحن نعمل على الأرض، لا يهم ما يقوله أي شخص".في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة في المقاطعة أن القوات الأوكرانية قصفت السكن الجامعي لكلية الطب بيريسلاف في مقاطعة خيرسون.وجاء في بيان وزارة الصحة في مقاطعة خيرسون: "يواصل النازيون الأوكرانيون شن هجمات صاروخية على البنية التحتية المدنية. في وقت مبكر من الصباح، تم إطلاق النار على السكن الجامعي في كلية الطب بيريسلاف. ونتيجة لذلك، لسوء الحظ، أصيب مدني".وبحسب الوزارة، تم نقل المصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى في إحدى مستشفيات مقاطعة خيرسون، وتقدر حالته بالخطيرة.في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في الجزء الشمالي من مقاطعة خيرسون، وحاولت احتلال النقاط السكنية في المنطقة الرمادية، وبحسب سلطات المقاطعة، تم إيقاف تقدمهم.

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