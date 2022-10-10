https://sputnikarabic.ae/20221010/مشاكل-بالتزويد-بالكهرباء-في-عدد-من-المدن-الأوكرانية-1068823341.html

مشاكل بالتزويد بالكهرباء في عدد من المدن الأوكرانية

مشاكل بالتزويد بالكهرباء في عدد من المدن الأوكرانية

صرح رئيس بلدية لفوف، أندري سادوفوي، بأن الانفجار، الذي وقع في المدينة استهدف منشأة للبنية التحتية، مؤكدا أنه بسبب نقص الكهرباء، توقف تشغيل محطات الطاقة... 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T08:20+0000

2022-10-10T08:20+0000

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وقال في بيان عبر حسابه على "تلغرام": "تم الكشف عن انفجار في منشأة البنية التحتية الحيوية في لفوف. وقد وصلت الخدمات ذات الصلة إلى مكان الحادث. وبسبب نقص الكهرباء، تم تعليق محطات الطاقة الحرارية في المدينة مؤقتًا، وبالتالي لم يتم توفير الماء الساخن بعد. وقد تم البدء في تشغيل المولدات الاحتياطية في العديد من محطات الضخ لإعادة إمدادات المياه إلى المدينة".وبدوره، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خرج بعد الانفجارات وأكد أن الهجمات استهدفت البنية التحتية للطاقة في البلاد.في غضون ذلك، أبلغت إدارة مترو خاركوف عن تعليق حركة القطارات لأسباب فنية، قائلة: "لأسباب فنية، تم إيقاف حركة المرور مؤقتا على خطوط مترو أنفاق خاركوف".هذا وأبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في تشيركاسي، إيغور تابوريتس، عن انقطاع محتمل للتيار الكهربائي في المنطقة بسبب الضربات الصاروخية.أعلن عمدة مدينة خميلنيتسكي الأوكرانية، ألكسندر سيمشيشين، عن توجيه ضربة للبنية التحتية للمدينة، ولا توجد كهرباء ولا المياه في المركز الإقليمي، مشيرا إلى أن المستشفيات تعتمد على مولدات تعمل بالديزل.وقال: "في الوقت الحالي، لا توجد إمدادات بالكهرباء والنقل الكهربائي لا يعمل، وإمدادات المياه متوقفة، وإشارات المرور لا تعمل. وتطلب المرافق الطبية مولدات الديزل الخاصة بها".

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أخبار أوكرانيا, انقطاع, توقف, المرافق