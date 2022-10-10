https://sputnikarabic.ae/20221010/مشاكل-بالتزويد-بالكهرباء-في-عدد-من-المدن-الأوكرانية-1068823341.html
مشاكل بالتزويد بالكهرباء في عدد من المدن الأوكرانية
مشاكل بالتزويد بالكهرباء في عدد من المدن الأوكرانية
صرح رئيس بلدية لفوف، أندري سادوفوي، بأن الانفجار، الذي وقع في المدينة استهدف منشأة للبنية التحتية، مؤكدا أنه بسبب نقص الكهرباء، توقف تشغيل محطات الطاقة... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T08:20+0000
2022-10-10T08:20+0000
2022-10-10T09:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
انقطاع
توقف
المرافق
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وقال في بيان عبر حسابه على "تلغرام": "تم الكشف عن انفجار في منشأة البنية التحتية الحيوية في لفوف. وقد وصلت الخدمات ذات الصلة إلى مكان الحادث. وبسبب نقص الكهرباء، تم تعليق محطات الطاقة الحرارية في المدينة مؤقتًا، وبالتالي لم يتم توفير الماء الساخن بعد. وقد تم البدء في تشغيل المولدات الاحتياطية في العديد من محطات الضخ لإعادة إمدادات المياه إلى المدينة".وبدوره، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خرج بعد الانفجارات وأكد أن الهجمات استهدفت البنية التحتية للطاقة في البلاد.في غضون ذلك، أبلغت إدارة مترو خاركوف عن تعليق حركة القطارات لأسباب فنية، قائلة: "لأسباب فنية، تم إيقاف حركة المرور مؤقتا على خطوط مترو أنفاق خاركوف".هذا وأبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في تشيركاسي، إيغور تابوريتس، عن انقطاع محتمل للتيار الكهربائي في المنطقة بسبب الضربات الصاروخية.أعلن عمدة مدينة خميلنيتسكي الأوكرانية، ألكسندر سيمشيشين، عن توجيه ضربة للبنية التحتية للمدينة، ولا توجد كهرباء ولا المياه في المركز الإقليمي، مشيرا إلى أن المستشفيات تعتمد على مولدات تعمل بالديزل.وقال: "في الوقت الحالي، لا توجد إمدادات بالكهرباء والنقل الكهربائي لا يعمل، وإمدادات المياه متوقفة، وإشارات المرور لا تعمل. وتطلب المرافق الطبية مولدات الديزل الخاصة بها".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, انقطاع, توقف, المرافق
أخبار أوكرانيا, انقطاع, توقف, المرافق
مشاكل بالتزويد بالكهرباء في عدد من المدن الأوكرانية
08:20 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 09:02 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
صرح رئيس بلدية لفوف، أندري سادوفوي، بأن الانفجار، الذي وقع في المدينة استهدف منشأة للبنية التحتية، مؤكدا أنه بسبب نقص الكهرباء، توقف تشغيل محطات الطاقة الحرارية.
وقال في بيان عبر حسابه على "تلغرام": "تم الكشف عن انفجار في منشأة البنية التحتية الحيوية في لفوف. وقد وصلت الخدمات ذات الصلة إلى مكان الحادث. وبسبب نقص الكهرباء، تم تعليق محطات الطاقة الحرارية في المدينة مؤقتًا، وبالتالي لم يتم توفير الماء الساخن بعد. وقد تم البدء في تشغيل المولدات الاحتياطية في العديد من محطات الضخ لإعادة إمدادات المياه إلى المدينة".
وبحسب قوله، بقي جزء من المدينة بلا ضوء، وثلث إشارات المرور لا تعمل.
وبدوره، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خرج بعد الانفجارات وأكد أن الهجمات استهدفت البنية التحتية للطاقة في البلاد.
في غضون ذلك، أبلغت إدارة مترو خاركوف عن تعليق حركة القطارات
لأسباب فنية، قائلة: "لأسباب فنية، تم إيقاف حركة المرور مؤقتا على خطوط مترو أنفاق خاركوف".
هذا وأبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في تشيركاسي، إيغور تابوريتس، عن انقطاع محتمل للتيار الكهربائي في المنطقة بسبب الضربات الصاروخية.
وقال في بيان عبر حسابه على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "انقطاع التيار الكهربائي على المدى القصير ممكن. البقاء في الملاجئ. أوكرانيا تحت نيران الصواريخ".
أعلن عمدة مدينة خميلنيتسكي الأوكرانية، ألكسندر سيمشيشين، عن توجيه ضربة للبنية التحتية للمدينة، ولا توجد كهرباء ولا المياه في المركز الإقليمي، مشيرا إلى أن المستشفيات تعتمد على مولدات تعمل بالديزل.
وقال: "في الوقت الحالي، لا توجد إمدادات بالكهرباء والنقل الكهربائي لا يعمل، وإمدادات المياه متوقفة، وإشارات المرور لا تعمل. وتطلب المرافق الطبية مولدات الديزل الخاصة بها".