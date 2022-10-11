https://sputnikarabic.ae/20221011/أنصار-الله-تهدد-الإمارات-وتقول-إن-الدفاعات-الإسرائيلية-لن-تحميها-في-حالة-استمر-العدوان-على-اليمن-1068875970.html
"أنصار الله" تهدد الإمارات وتقول إن الدفاعات الإسرائيلية لن تحميها في حالة استمر "العدوان على اليمن"
"أنصار الله" تهدد الإمارات وتقول إن الدفاعات الإسرائيلية لن تحميها في حالة استمر "العدوان على اليمن"
أكدت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أن "الدفاعات الإسرائيلية التي اشترتها الإمارات لن تحميها في حالة استمر العدوان والحصار على اليمن". 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T09:29+0000
2022-10-11T09:29+0000
2022-10-11T09:29+0000
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قال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، علي القحوم، إن "كيان العدو زود الإمارات وأنظمة التطبيع بالدفاعات الجوية، وسط قلق متزايد من تعاظم القدرات العسكرية اليمنية"، مؤكدا أن "اليد الطولى اليمنية قادرة على ضرب المعتدين مهما كانت الدفاعات الصهيونية ومهما بلغت الحماية الأمريكية".وكانت جماعة "أنصار الله" جددت الخميس الماضي، تهديدها باستئناف هجماتها ضد السعودية والإمارات، رداً على رفض اشتراطاتها دفع رواتب الموظفين في مناطقها ورفع قيود التحالف العربي بقيادة السعودية على المنافذ التي تديرها، مقابل تمديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن.عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عبر "تويتر"، في تعليقه على تعبير مجلس الأمن الدولي عن قلقه من تهديدات الجماعة: "لدينا طائرات تعرف وجهتها رغم الحظر الجوي".ويوم الثلاثاء الماضي، هددت "أنصار الله" بتنفيذ هجمات ضد السعودية والإمارات، داعيةً المستثمرين في الدولتين إلى نقل استثماراتهم، معتبرةً الاستثمار فيهما "محفوف بالمخاطر".وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأسبوع الماضي، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي استمرت 6 أشهر منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي.وأكد غروندبرغ استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك، داعياً الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء و الامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
"أنصار الله" تهدد الإمارات وتقول إن الدفاعات الإسرائيلية لن تحميها في حالة استمر "العدوان على اليمن"
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أكدت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أن "الدفاعات الإسرائيلية التي اشترتها الإمارات لن تحميها في حالة استمر العدوان والحصار على اليمن".
قال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، علي القحوم، إن "كيان العدو زود الإمارات وأنظمة التطبيع بالدفاعات الجوية، وسط قلق متزايد من تعاظم القدرات العسكرية اليمنية"، مؤكدا أن "اليد الطولى اليمنية قادرة على ضرب المعتدين مهما كانت الدفاعات الصهيونية ومهما بلغت الحماية الأمريكية".
وكانت جماعة "أنصار الله" جددت الخميس الماضي، تهديدها باستئناف هجماتها ضد السعودية والإمارات
، رداً على رفض اشتراطاتها دفع رواتب الموظفين في مناطقها ورفع قيود التحالف العربي بقيادة السعودية على المنافذ التي تديرها، مقابل تمديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن.
عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عبر "تويتر"، في تعليقه على تعبير مجلس الأمن الدولي عن قلقه من تهديدات الجماعة: "لدينا طائرات تعرف وجهتها رغم الحظر الجوي".
ويوم الثلاثاء الماضي، هددت "أنصار الله" بتنفيذ هجمات ضد السعودية والإمارات، داعيةً المستثمرين في الدولتين إلى نقل استثماراتهم، معتبرةً الاستثمار فيهما "محفوف بالمخاطر".
وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأسبوع الماضي، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن
التي استمرت 6 أشهر منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي.
وأكد غروندبرغ استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك، داعياً الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء و الامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف".