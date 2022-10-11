https://sputnikarabic.ae/20221011/إعلام-غربي-يتحدث-عن-تجنب-دول-مجموعة-السبع-اتخاذ-خطوات-محددة-لتسليح-أوكرانيا-1068894309.html
إعلام غربي يتحدث عن تجنب دول مجموعة السبع اتخاذ خطوات محددة لتسليح أوكرانيا
إعلام غربي يتحدث عن تجنب دول مجموعة السبع اتخاذ خطوات محددة لتسليح أوكرانيا
لم تقترح دول مجموعة السبع خطوات ملموسة بشأن تدابير جديدة أو إمدادات أسلحة لأوكرانيا وسط الهجمات الصاروخية الأخيرة، وفقًا لتقارير إعلامية غربية. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T13:43+0000
2022-10-11T13:43+0000
2022-10-11T13:43+0000
أخبار أوكرانيا
مجموعة السبع الكبار
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء، عن مسودة بيان المجموعة إن "الدول لم تقترح أي إجراءات أو أسلحة محددة".كما وعدت دول المجموعة بتزويد كييف "بالدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني بقدر حاجتها لذلك".وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الإثنين، أنه اتفق مع المستشار الألماني أولاف شولتز على عقد اجتماع عاجل لمجموعة السبع لبحث التطورات في أوكرانيا.وقال مكتب الرئيس الأوكراني إنه تم التوصل لاتفاق بعقد اجتماع لمجموعة السبع اليوم الثلاثاء.ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني زيلينسكي خطابا خلال الاجتماع الذي سيعقد لمناقشة التطورات في أوكرانيا.وقال زيلينسكي إنه تحدث إلى شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحث على رد "قاس"، على الغارات التي استهدفت مدن أوكرانية في أنحاء الباد
https://sputnikarabic.ae/20220923/الصين-تدحض-بشدة-بيان-مجموعة-السبع-بشأن-تايوان-1068154300.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, مجموعة السبع الكبار
أخبار أوكرانيا, مجموعة السبع الكبار
إعلام غربي يتحدث عن تجنب دول مجموعة السبع اتخاذ خطوات محددة لتسليح أوكرانيا
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لم تقترح دول مجموعة السبع خطوات ملموسة بشأن تدابير جديدة أو إمدادات أسلحة لأوكرانيا وسط الهجمات الصاروخية الأخيرة، وفقًا لتقارير إعلامية غربية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ
" اليوم الثلاثاء، عن مسودة بيان المجموعة إن "الدول لم تقترح أي إجراءات أو أسلحة محددة".
لكن الدول حذرت موسكو من أن أي هجوم على البنية التحتية الغربية سيتبعه "رد موحد وحاسم".
كما وعدت دول المجموعة بتزويد كييف "بالدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني بقدر حاجتها لذلك".
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الإثنين، أنه اتفق مع المستشار الألماني أولاف شولتز على عقد اجتماع عاجل لمجموعة السبع لبحث التطورات في أوكرانيا.
وقال مكتب الرئيس الأوكراني إنه تم التوصل لاتفاق بعقد اجتماع لمجموعة السبع اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني زيلينسكي خطابا خلال الاجتماع الذي سيعقد لمناقشة التطورات في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي
إنه تحدث إلى شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحث على رد "قاس"، على الغارات التي استهدفت مدن أوكرانية في أنحاء الباد