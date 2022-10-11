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https://sputnikarabic.ae/20221011/الإعصار-جوليا-يقتل-23-شخصا-في-أمريكا-الوسطى-1068870920.html
الإعصار "جوليا" يقتل 23 شخصا في أمريكا الوسطى
الإعصار "جوليا" يقتل 23 شخصا في أمريكا الوسطى
أفادت السلطات المحلية ووسائل الإعلام بأن مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء أمريكا الوسطى قد تضرروا من إعصار "جوليا"، حيث دمرت الفيضانات والانهيارات الطينية... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T07:20+0000
2022-10-11T07:20+0000
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ضرب الإعصار المداري "جوليا"، اليابسة في نيكاراغوا صباح الأحد كإعصار من الفئة الأولى. ثم ضعف ليتحول إلى عاصفة استوائية ويتحرك الآن على طول ساحل غواتيمالا في مياه المكسيك.لم يتسبب الإعصار "جوليا" في هطول أمطار غزيرة فحسب، بل جلب أيضًا فيضانات مفاجئة مهددة للحياة وانهيارات طينية مميتة.تم الإعلان عن أعلى مستوى من الخطر، وهو حالة الطقس الأحمر، في جميع أنحاء نيكاراغوا يوم الأحد. ألغت الحكومة الفصول الدراسية وبدأت عملية واسعة النطاق للقضاء على عواقب الكارثة الطبيعية. وأرسلت قوافل محملة بمواد البناء إلى المناطق المتضررة لترميم 1500 منزل وإيصال المواد الغذائية إلى 12500 أسرة. تم تأكيد وفاة امرأة في مدينة بواكو، حيث جرفتها مجاري المياه.نتيجة للفيضانات والانهيارات الأرضية في غواتيمالا، تعرض أكثر من 170 مبنى سكني لأضرار بالغة وتم إجلاء 1355 شخصا. وبلغ عدد المتضررين من الكارثة 436 ألفاً.وبحسب وكالة الوقاية من الكوارث، توفي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص يومي الأحد والاثنين، فيما فقد ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة بجروح مختلفة.أودت الكارثة بحياة 10 في السلفادور، وغمرت المياه 141 منزلاً بالكامل. قامت السلطات بإيواء أكثر من 1000 مواطن في ملاجئ.أفادت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات في هندوراس. كما أصدرت السلطات إنذارًا باللون الأحمر في جنوب وغرب البلاد، مع إغلاق المدارس والمطارات.تحذر السلطات المكسيكية وعلماء الأرصاد العامة من هطول الأمطار الغزيرة في الأيام الثلاثة المقبلة، بسبب الإعصار جوليا. ستؤثر الأمطار الغزيرة على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من جميع المقيمين والبحارة على وجه الخصوص اتخاذ الاحتياطات القصوى.
https://sputnikarabic.ae/20221004/ناسا-ترصد-من-الفضاء-الإعصار-إيان-الذي-ضرب-أمريكا-1068600520.html
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الإعصار "جوليا" يقتل 23 شخصا في أمريكا الوسطى

07:20 GMT 11.10.2022
© AFP 2022 / Wendell Escotoتداعيات إعصار "إيوتا" في أمريكا الوسطى - هندوراس، 21 نوفمبر 2020
تداعيات إعصار إيوتا في أمريكا الوسطى - هندوراس، 21 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / Wendell Escoto
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أفادت السلطات المحلية ووسائل الإعلام بأن مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء أمريكا الوسطى قد تضرروا من إعصار "جوليا"، حيث دمرت الفيضانات والانهيارات الطينية المنازل والبنية التحتية، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا.
ضرب الإعصار المداري "جوليا"، اليابسة في نيكاراغوا صباح الأحد كإعصار من الفئة الأولى. ثم ضعف ليتحول إلى عاصفة استوائية ويتحرك الآن على طول ساحل غواتيمالا في مياه المكسيك.
لم يتسبب الإعصار "جوليا" في هطول أمطار غزيرة فحسب، بل جلب أيضًا فيضانات مفاجئة مهددة للحياة وانهيارات طينية مميتة.
تم الإعلان عن أعلى مستوى من الخطر، وهو حالة الطقس الأحمر، في جميع أنحاء نيكاراغوا يوم الأحد. ألغت الحكومة الفصول الدراسية وبدأت عملية واسعة النطاق للقضاء على عواقب الكارثة الطبيعية. وأرسلت قوافل محملة بمواد البناء إلى المناطق المتضررة لترميم 1500 منزل وإيصال المواد الغذائية إلى 12500 أسرة. تم تأكيد وفاة امرأة في مدينة بواكو، حيث جرفتها مجاري المياه.
نتيجة للفيضانات والانهيارات الأرضية في غواتيمالا، تعرض أكثر من 170 مبنى سكني لأضرار بالغة وتم إجلاء 1355 شخصا. وبلغ عدد المتضررين من الكارثة 436 ألفاً.
صورة التقطت من الجو تظهر منزلا مدمرا في أعقاب إعصار إيان في ويست إنلاند، ماتلاتشا، فلوريدا، أمريكا، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
"ناسا" ترصد من الفضاء الإعصار "إيان" الذي ضرب أمريكا
4 أكتوبر, 11:46 GMT
وبحسب وكالة الوقاية من الكوارث، توفي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص يومي الأحد والاثنين، فيما فقد ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة بجروح مختلفة.
أودت الكارثة بحياة 10 في السلفادور، وغمرت المياه 141 منزلاً بالكامل. قامت السلطات بإيواء أكثر من 1000 مواطن في ملاجئ.
أفادت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات في هندوراس. كما أصدرت السلطات إنذارًا باللون الأحمر في جنوب وغرب البلاد، مع إغلاق المدارس والمطارات.
تحذر السلطات المكسيكية وعلماء الأرصاد العامة من هطول الأمطار الغزيرة في الأيام الثلاثة المقبلة، بسبب الإعصار جوليا. ستؤثر الأمطار الغزيرة على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من جميع المقيمين والبحارة على وجه الخصوص اتخاذ الاحتياطات القصوى.
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
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