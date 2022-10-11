https://sputnikarabic.ae/20221011/الإمارات-تؤكد-استعدادها-لمواصلة-جهود-الوساطة-في-الأزمة-الأوكرانية-1068917239.html

الإمارات تؤكد استعدادها لمواصلة جهود الوساطة في الأزمة الأوكرانية

الإمارات تؤكد استعدادها لمواصلة جهود الوساطة في الأزمة الأوكرانية

ناقش رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد على استعداد أبوظبي مواصلة جهود الوساطة،... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن محمد بن زايد وبوتين بحثا خلال زيارة الأول إلى روسيا العلاقات الثنائية، كما أطلع الرئيس الروسي نظيره الإماراتي على تفاصيل "الوضع في محطة زابوروجيه النووية والجهود التي يتخذها الجانب الروسي من أجل ضمان سلامة الأمن النووي".وأضافت أن الإمارات أكدت استعدادها لمواصلة جهود الوساطة بين طرفي الأزمة، وأطلع محمد بن زايد الرئيس الروسي على "موقف الجانب الأوكراني حول عدد من القضايا".هذا وأجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة إلى روسيا اليوم الثلاثاء، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء أن الاتصالات الروسية - الإماراتية تتطور بشكل مطرد، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة والعالم.وتعرض الإمارات ودول الخليج الوساطة بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الأزمة الراهنة، وذلك في ظل تقارب اقتصادي كبير بين الجانبين، وبخاصة في مجال النفط.

https://sputnikarabic.ae/20221011/محمد-بن-زايد-يغرد-عن-لقائه-ببوتين-في-موسكو-1068895216.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم