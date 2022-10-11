https://sputnikarabic.ae/20221011/الاتحاد-الأوروبي-يعتبر-الجزائر-شريكا-موثوقا-لسد-فجوة-الطاقة-1068906200.html

الاتحاد الأوروبي يعتبر الجزائر شريكا موثوقا لسد فجوة الطاقة

الاتحاد الأوروبي يعتبر الجزائر شريكا موثوقا لسد فجوة الطاقة

أشادت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة قدري سيمسون، بـ"الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد" مع الجزائر، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يتجه فيه التكتل نحو أكبر... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T16:49+0000

2022-10-11T16:49+0000

2022-10-11T16:49+0000

الجزائر

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقالت قدري سيمسون: "نظرا لانهيار العلاقات مع روسيا، التي تعد أكبر مورد للاتحاد الأوروبي بالغاز، بشكل لا رجعة فيه، نتوجه لموردي الاتحاد الأوروبي الموثوق بهم لسد الفجوة".وأضافت: "في هذا الصدد نحن نعرض على الجزائر شراكة استراتيجية طويلة الأمد".وسيمسون هي الأحدث ضمن مجموعة من كبار المسؤولين الذين يزورون الجزائر بحثا عن المزيد من الغاز الطبيعي منذ توقف إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا.وساعدت الجزائر أوروبا على تنويع إمدادات الطاقة بضخ المزيد من الغاز إلى إيطاليا التي وقعت في يوليو/ تموز اتفاقا لاستيراد المزيد من مليارات الأمتار المكعبة من الغاز عبر خط أنابيب من الساحل الشمالي لأفريقيا.بحث أوروبا عن الغاز أصبح أكثر إلحاحا مع اقتراب الشتاء لكن خبراء يشككون في قدرة الجزائر على زيادة الإنتاج على المدى القصير.

https://sputnikarabic.ae/20221010/مفوضة-الطاقة-الأوروبية-تعول-على-استغلال-الجزائر-لحقول-غاز-جديدة-من-أجل-زيادة-التصدير-إلى-أوروبا-1068862270.html

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