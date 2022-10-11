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https://sputnikarabic.ae/20221011/الخارجية-الروسية-تنفي-تلقي-روسيا-مقترحات-بشأن-مفاوضات-مع-الغرب-في-تركيا-1068893313.html
الخارجية الروسية تنفي تلقي روسيا مقترحات بشأن مفاوضات مع الغرب في تركيا
الخارجية الروسية تنفي تلقي روسيا مقترحات بشأن مفاوضات مع الغرب في تركيا
أعلنت الخارجية الروسية عن عدم تلقيها لأي مقترحات بشأن مفاوضات مع الغرب في تركيا عبر القنوات الدبلوماسية. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T13:25+0000
2022-10-11T13:45+0000
روسيا
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا لم تتلق أي مقترحات عبر القنوات الدبلوماسية لإجراء محادثات بين روسيا والغرب في تركيا.هذا واعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن المفاوضات حول عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا تبتعد عن مسارها، مؤكدا ضرورة وجود تواصل بين روسيا والغرب لإنهاء تلك الأزمة.وقال الوزير التركي خلال مقابلة مع قناة "تي. في. نت" التركية، اليوم الثلاثاء: "المفاوضات حول عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا ابتعدت عن مسارها"، مضيفا: "يجب التواصل بين روسيا ودول الغرب لإنهاء الحرب في أوكرانيا".
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الخارجية الروسية تنفي تلقي روسيا مقترحات بشأن مفاوضات مع الغرب في تركيا

13:25 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 13:45 GMT 11.10.2022)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلنت الخارجية الروسية عن عدم تلقيها لأي مقترحات بشأن مفاوضات مع الغرب في تركيا عبر القنوات الدبلوماسية.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا لم تتلق أي مقترحات عبر القنوات الدبلوماسية لإجراء محادثات بين روسيا والغرب في تركيا.

وأضافت أيضا في بيان: "لا توجد معلومات إضافية لما أعلنه الجانب الروسي أمس. روسيا لم تتلق أي مقترحات عبر القنوات الدبلوماسية لإجراء محادثات بين موسكو وبرلين وواشنطن وباريس في تركيا".

هذا واعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن المفاوضات حول عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا تبتعد عن مسارها، مؤكدا ضرورة وجود تواصل بين روسيا والغرب لإنهاء تلك الأزمة.
وقال الوزير التركي خلال مقابلة مع قناة "تي. في. نت" التركية، اليوم الثلاثاء: "المفاوضات حول عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا ابتعدت عن مسارها"، مضيفا: "يجب التواصل بين روسيا ودول الغرب لإنهاء الحرب في أوكرانيا".
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