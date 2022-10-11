https://sputnikarabic.ae/20221011/الداخلية-الإيرانية-تتهم-مثيري-الشغب-بالعمالة-لصدام-حسين-والتعاون-مع-إسرائيل-1068901011.html
الداخلية الإيرانية تتهم "مثيري الشغب" بالعمالة لصدام حسين والتعاون مع إسرائيل
الداخلية الإيرانية تتهم "مثيري الشغب" بالعمالة لصدام حسين والتعاون مع إسرائيل
اتهم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، المحتجين في بلاده بتنفيذ تعليمات "جماعات انفصالية" لها تاريخ من العمالة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين والتعاون مع... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T14:55+0000
2022-10-11T14:55+0000
2022-10-11T14:55+0000
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وقال الوزير في تصريح لوكالة تسنيم، إن "مثيري الشغب مدعومون من قبل الجماعات الانفصالية التي لجميعها تاريخ سيئ وقبيح للغاية، بدءا من العمالة لصدام (حسين) وصولا إلى العمالة للدول الغربية وتعاونها مع الكيان الصهيوني" على حد تعبيره.وتابع "لقد تعاملت القوى الأمنية بحزم مع مثيري الشغب ومتزعميهم وستستمر بهذا المستوى من التعامل".وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
https://sputnikarabic.ae/20220930/إيران-تعلن-اعتقال-9-أجانب-شاركوا-في-احتجاجات-عقب-وفاة-مهسا-أميني-1068457037.html
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العالم, إيران, أخبار إيران
العالم, إيران, أخبار إيران
الداخلية الإيرانية تتهم "مثيري الشغب" بالعمالة لصدام حسين والتعاون مع إسرائيل
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اتهم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، المحتجين في بلاده بتنفيذ تعليمات "جماعات انفصالية" لها تاريخ من العمالة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين والتعاون مع إسرائيل.
وقال الوزير في تصريح لوكالة تسنيم
، إن "مثيري الشغب مدعومون من قبل الجماعات الانفصالية التي لجميعها تاريخ سيئ وقبيح للغاية، بدءا من العمالة لصدام (حسين) وصولا إلى العمالة للدول الغربية وتعاونها مع الكيان الصهيوني" على حد تعبيره.
وأضاف "بالطبع، أمريكا والكيان الصهيوني والجماعات الإرهابية الانفصالية ستكون سعيدة بأعمال الشغب التي تضر بالشعب فقط".
وتابع "لقد تعاملت القوى الأمنية بحزم مع مثيري الشغب ومتزعميهم وستستمر بهذا المستوى من التعامل".
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.