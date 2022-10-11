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https://sputnikarabic.ae/20221011/انطلاق-دورة-ألعاب-البارالمبية-لجرحى-الحرب-في-سوريا-1068897258.html
انطلاق دورة ألعاب "البارالمبية" لجرحى الحرب في سوريا
انطلاق دورة ألعاب "البارالمبية" لجرحى الحرب في سوريا
شهدت العاصمة السورية دمشق، مساء الإثنين 10 أكتوبر/ تشرين الأول، حفل افتتاح دورة "ألعاب جريح الوطن" (البارالمبية) الثانية، التي ينظمها مشروع "جريح الوطن"... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T14:29+0000
2022-10-11T14:30+0000
أخبار سوريا اليوم
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وتضمن الحفل عروضاً فنية ولوحات فلكورية شارك فيها جرحى الحرب من القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وقوّات الدفاع الشعبي ومن جميع المحافظات السورية، وعبّر الجرحى خلال الحفل عن إصرارهم العالي وإرادتهم القوية على تحقيق أرقام رياضية جديدة، كما حققوا عزة البلاد وحافظوا عليها وصانوها بدمائهم وتضحياتهم.بدوره قال رئيس الاتحاد الرياضي السوري فراس معلا في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن ومشروع جريح وطن شركاء ونسعى إلى خدمة هذه الشريحة المهمة من أبناء الوطن، ليحققوا أهم الإنجازات الرياضية على الصعيد المحلي والعالمي، كما حققوا أعظم البطولات في ميدان المعارك خلال الحرب على سوريا".وأكد معلا خلال حديثه أن "هؤلاء الجرحى الأبطال سيحققون إنجازات هامة على الصعيد الرياضي وسيرفعون اسم سوريا عاليا، مشيراً إلى النتائج الأخيرة التي حققها الجرحى السوريون في بطولة غرب آسيا، كما شدد معلا على أن الاتحاد الرياضي لن يوفر جهداً في دعم الرياضيين من جرحى الوطن وتأمين الظروف المواتية لتدريبهم وصقل مهاراتهم".وجاء اختيار اللاعبين المشاركين في هذه البطولة بناء على نتائج التقييمات الرياضية التي أجريت في مختلف المحافظات الشهر الماضي، وتم خلالها انتقاء الجرحى المؤهلين للمشاركة وفق معايير وأرقام وأزمنة وضعها اتحاد الرياضات الخاصة.وتقام المنافسات ضمن مدينتي تشرين والفيحاء الرياضيتين وسط العاصمة السورية وتستمر من 11 تشرين الأول وحتى الـ 13 من الشهر ذاته، حيث يتوج الجرحى الفائزين بالميدلات في نهاية الدورة.يذكر أن رئاسة الجمهورية العربية السورية أطلقت عام 2014 مشروع "جريح الوطن" بهدف توفير الرعاية اللائقة والتأهيل المُناسب لتأمين حياة كريمة للجرحى، ويستهدف المشروع كافّة الجرحى الذين أُصيبوا أثناء أداءهم لواجبهم من الجيش السوري والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وقوّات الدفاع الشعبي، وتشمل برامج إعادة التأهيل شريحة واسعة من الإصابات متضمنة فقدان السمع والبصر والتشوهات، وفقدان الأطراف والشلل، بينما توفّر برامج الرعاية المنزلية الدعم الاجتماعي والنفسي والتأهيل الفيزيائي لاستعادة القدرة على الحركة وتعزيز الاعتماد على الذات، كما يعمل البرنامج على توفير التدريب الأكاديمي والمهني وفرص المشاركة في النشاطات الرياضية والثقافية، وذلك ضمن إطار أوسع لإعادة دمج الجرحى والمُصابين في الحياة اليومية.وبالتوازي مع هذه الأنشطة اليومية يبذل المشروع جهوداً مكثّفة لتحسين الإمكانيات والخدمات في أربعة مراكز للأطراف الاصطناعية وتطوير موارد التدريب المٌتاحة لاختصاصي الرعاية وإعادة التأهيل.
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

انطلاق دورة ألعاب "البارالمبية" لجرحى الحرب في سوريا

14:29 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 14:30 GMT 11.10.2022)
© Sputnik . mohannad jshiانطلاق دروة ألعاب (البارالمبية) لجرحى الحرب في سوريا
انطلاق دروة ألعاب (البارالمبية) لجرحى الحرب في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . mohannad jshi
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شهدت العاصمة السورية دمشق، مساء الإثنين 10 أكتوبر/ تشرين الأول، حفل افتتاح دورة "ألعاب جريح الوطن" (البارالمبية) الثانية، التي ينظمها مشروع "جريح الوطن" بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام.
وتضمن الحفل عروضاً فنية ولوحات فلكورية شارك فيها جرحى الحرب من القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وقوّات الدفاع الشعبي ومن جميع المحافظات السورية، وعبّر الجرحى خلال الحفل عن إصرارهم العالي وإرادتهم القوية على تحقيق أرقام رياضية جديدة، كما حققوا عزة البلاد وحافظوا عليها وصانوها بدمائهم وتضحياتهم.

وستشمل الدورة الممتدة على مدى ثلاثة أيام، منافسات بين 123 جريحاً من مختلف المحافظات السورية إلى جانب جرحى حرب من دولة العراق، وتسعة رياضيين سوريين من أبطال الرياضات الخاصة في (ألعاب السباحة، القوة البدنية، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، تنس الطاولة، وكرة السلة).

بدوره قال رئيس الاتحاد الرياضي السوري فراس معلا في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن ومشروع جريح وطن شركاء ونسعى إلى خدمة هذه الشريحة المهمة من أبناء الوطن، ليحققوا أهم الإنجازات الرياضية على الصعيد المحلي والعالمي، كما حققوا أعظم البطولات في ميدان المعارك خلال الحرب على سوريا".
© Sputnik . mohannad jshiانطلاق دروة ألعاب (البارالمبية) لجرحى الحرب في سوريا
انطلاق دروة ألعاب (البارالمبية) لجرحى الحرب في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
انطلاق دروة ألعاب (البارالمبية) لجرحى الحرب في سوريا
© Sputnik . mohannad jshi
وأكد معلا خلال حديثه أن "هؤلاء الجرحى الأبطال سيحققون إنجازات هامة على الصعيد الرياضي وسيرفعون اسم سوريا عاليا، مشيراً إلى النتائج الأخيرة التي حققها الجرحى السوريون في بطولة غرب آسيا، كما شدد معلا على أن الاتحاد الرياضي لن يوفر جهداً في دعم الرياضيين من جرحى الوطن وتأمين الظروف المواتية لتدريبهم وصقل مهاراتهم".
© Sputnik . mohannad jshiانطلاق دروة ألعاب (البارالمبية) لجرحى الحرب في سوريا
انطلاق دروة ألعاب (البارالمبية) لجرحى الحرب في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
انطلاق دروة ألعاب (البارالمبية) لجرحى الحرب في سوريا
© Sputnik . mohannad jshi
وجاء اختيار اللاعبين المشاركين في هذه البطولة بناء على نتائج التقييمات الرياضية التي أجريت في مختلف المحافظات الشهر الماضي، وتم خلالها انتقاء الجرحى المؤهلين للمشاركة وفق معايير وأرقام وأزمنة وضعها اتحاد الرياضات الخاصة.
© Sputnik . mohannad jshiانطلاق دروة ألعاب (البارالمبية) لجرحى الحرب في سوريا
انطلاق دروة ألعاب (البارالمبية) لجرحى الحرب في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
انطلاق دروة ألعاب (البارالمبية) لجرحى الحرب في سوريا
© Sputnik . mohannad jshi
وتقام المنافسات ضمن مدينتي تشرين والفيحاء الرياضيتين وسط العاصمة السورية وتستمر من 11 تشرين الأول وحتى الـ 13 من الشهر ذاته، حيث يتوج الجرحى الفائزين بالميدلات في نهاية الدورة.
يذكر أن رئاسة الجمهورية العربية السورية أطلقت عام 2014 مشروع "جريح الوطن" بهدف توفير الرعاية اللائقة والتأهيل المُناسب لتأمين حياة كريمة للجرحى، ويستهدف المشروع كافّة الجرحى الذين أُصيبوا أثناء أداءهم لواجبهم من الجيش السوري والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وقوّات الدفاع الشعبي، وتشمل برامج إعادة التأهيل شريحة واسعة من الإصابات متضمنة فقدان السمع والبصر والتشوهات، وفقدان الأطراف والشلل، بينما توفّر برامج الرعاية المنزلية الدعم الاجتماعي والنفسي والتأهيل الفيزيائي لاستعادة القدرة على الحركة وتعزيز الاعتماد على الذات، كما يعمل البرنامج على توفير التدريب الأكاديمي والمهني وفرص المشاركة في النشاطات الرياضية والثقافية، وذلك ضمن إطار أوسع لإعادة دمج الجرحى والمُصابين في الحياة اليومية.
© Sputnik . mohannad jshiانطلاق دروة ألعاب (البارالمبية) لجرحى الحرب في سوريا
انطلاق دروة ألعاب (البارالمبية) لجرحى الحرب في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
انطلاق دروة ألعاب (البارالمبية) لجرحى الحرب في سوريا
© Sputnik . mohannad jshi
وبالتوازي مع هذه الأنشطة اليومية يبذل المشروع جهوداً مكثّفة لتحسين الإمكانيات والخدمات في أربعة مراكز للأطراف الاصطناعية وتطوير موارد التدريب المٌتاحة لاختصاصي الرعاية وإعادة التأهيل.
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