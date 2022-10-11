https://sputnikarabic.ae/20221011/بايدن-يشيد-باتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-ويصفه-بالإنجاز-التاريخي--1068909446.html
بايدن يشيد باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ويصفه بالإنجاز التاريخي
بايدن يشيد باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ويصفه بالإنجاز التاريخي
أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن بين إسرائيل ولبنان لتسوية نزاعهما على الحدود البحرية، معتبره "إنجازا تاريخيا". 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T18:26+0000
2022-10-11T18:26+0000
2022-10-11T18:27+0000
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ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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وقال الرئيس الأمريكي في بيان: "من المهم الآن أن تلتزم جميع الأطراف بتعهداتها وتعمل على تنفيذها".وأضاف أن الاتفاق "سينص على تطوير حقول الطاقة لصالح البلدين، الأمر الذي سيمهد الطريق لمزيد من الاستقرار والرخاء للمنطقة، ويسخر مصادر الطاقة الحيوية الجديدة".وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت في وقت سابق اليوم أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".في المقابل أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين.ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا بالبحر المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221011/عون-يتلقى-اتصالا-من-بايدن-تناول-العلاقات-الثنائية-وترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-1068900791.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
بايدن يشيد باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ويصفه بالإنجاز التاريخي
18:26 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 18:27 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن بين إسرائيل ولبنان لتسوية نزاعهما على الحدود البحرية، معتبره "إنجازا تاريخيا".
وقال الرئيس الأمريكي في بيان: "من المهم الآن أن تلتزم جميع الأطراف بتعهداتها وتعمل على تنفيذها".
وأضاف أن الاتفاق "سينص على تطوير حقول الطاقة لصالح البلدين، الأمر الذي سيمهد الطريق لمزيد من الاستقرار والرخاء للمنطقة، ويسخر مصادر الطاقة الحيوية الجديدة".
وتابع الرئيس الأمريكي: "هذا الاتفاق أيضا سيحمي الأمن والمصالح الاقتصادية الإسرائيلية الضرورية لتعزيز تكاملها الاقتصادي. ويمنح لبنان الفرصة لبدء استفادته من موارد الطاقة".
وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت في وقت سابق اليوم أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية
مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
في المقابل أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين.
ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا بالبحر المتوسط.