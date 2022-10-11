https://sputnikarabic.ae/20221011/حرب-عالمية-لا-رجعة-فيها-مدفيديف-يعلق-على-تسليم-راجمات-صاروخية-لأوكرانيا-1068904860.html

"حرب عالمية لا رجعة فيها"... مدفيديف يعلق على تسليم منظومات صاروخية لأوكرانيا

"حرب عالمية لا رجعة فيها"... مدفيديف يعلق على تسليم منظومات صاروخية لأوكرانيا

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، من توريد منظومات صاروخية بعيدة المدى للسلطات الأوكرانية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون أسرع... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

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وكتب مدفيديف، في قناته على تلغرام: "أسرع طريقة لزيادة توتر النزاع في أوكرانيا، حتى الوصول لعواقب الحرب العالمية التي لا رجعة فيها، هي توريد الأنظمة الصاروخية بعيدة المدى للمرضى النفسيين في كييف". وتابع "مقولة الأمين العام للناتو بأن انتصار روسيا يعني هزيمة حلف شمال الأطلسي هي تأكيد مباشر من قبل الناتو بمشاركته في الحرب ضد بلادنا". وأتم مدفيديف "كما يقولون - ليس من عقل كبير، بل من قلب نقي، اعترف الرجل النرويجي الصادق بذلك أخيرًا".وكانت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، قد ذكرت اليوم الثلاثاء أن ألمانيا سلمت نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" إلى أوكرانيا وذلك ضمن خطة برلين تسليم كييف 4 بطاريات من نفس النوع.وأضافت الصحيفة أن تسليم المنظومة الدفاعية جرى بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية اليوم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، الذي أصبح جزءاً من روسيا هو ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه، عقب التصديق على انضمامها من قبل البرلمان الروسي، وذلك بعد إجراء استفتاء في هذه المناطق، أتى بنتيجة كاسحة للانضمام إلى وطنهم الأم.

https://sputnikarabic.ae/20220911/مدفيديف-جميع-أهداف-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-ستتحقق-1067607146.html

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