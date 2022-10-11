عربي
https://sputnikarabic.ae/20221011/حرب-عالمية-لا-رجعة-فيها-مدفيديف-يعلق-على-تسليم-راجمات-صاروخية-لأوكرانيا-1068904860.html
"حرب عالمية لا رجعة فيها"... مدفيديف يعلق على تسليم منظومات صاروخية لأوكرانيا
"حرب عالمية لا رجعة فيها"... مدفيديف يعلق على تسليم منظومات صاروخية لأوكرانيا
حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، من توريد منظومات صاروخية بعيدة المدى للسلطات الأوكرانية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون أسرع... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T16:11+0000
2022-10-11T16:22+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060446223_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_6cea4d769b452bc2cd226388bbce1dbc.jpg
وكتب مدفيديف، في قناته على تلغرام: "أسرع طريقة لزيادة توتر النزاع في أوكرانيا، حتى الوصول لعواقب الحرب العالمية التي لا رجعة فيها، هي توريد الأنظمة الصاروخية بعيدة المدى للمرضى النفسيين في كييف". وتابع "مقولة الأمين العام للناتو بأن انتصار روسيا يعني هزيمة حلف شمال الأطلسي هي تأكيد مباشر من قبل الناتو بمشاركته في الحرب ضد بلادنا". وأتم مدفيديف "كما يقولون - ليس من عقل كبير، بل من قلب نقي، اعترف الرجل النرويجي الصادق بذلك أخيرًا".وكانت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، قد ذكرت اليوم الثلاثاء أن ألمانيا سلمت نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" إلى أوكرانيا وذلك ضمن خطة برلين تسليم كييف 4 بطاريات من نفس النوع.وأضافت الصحيفة أن تسليم المنظومة الدفاعية جرى بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية اليوم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، الذي أصبح جزءاً من روسيا هو ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه، عقب التصديق على انضمامها من قبل البرلمان الروسي، وذلك بعد إجراء استفتاء في هذه المناطق، أتى بنتيجة كاسحة للانضمام إلى وطنهم الأم.
https://sputnikarabic.ae/20220911/مدفيديف-جميع-أهداف-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-ستتحقق-1067607146.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060446223_319:0:3048:2047_1920x0_80_0_0_c2aa5259307205032e09bca239849104.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

"حرب عالمية لا رجعة فيها"... مدفيديف يعلق على تسليم منظومات صاروخية لأوكرانيا

16:11 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 16:22 GMT 11.10.2022)
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، من توريد منظومات صاروخية بعيدة المدى للسلطات الأوكرانية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون أسرع مسار للحرب العالمية.
وكتب مدفيديف، في قناته على تلغرام: "أسرع طريقة لزيادة توتر النزاع في أوكرانيا، حتى الوصول لعواقب الحرب العالمية التي لا رجعة فيها، هي توريد الأنظمة الصاروخية بعيدة المدى للمرضى النفسيين في كييف".
وأضاف "يجب على القادة المسنين في واشنطن والناشئين من حلف شمال الأطلسي، على الأقل، من حين لآخر، أن يشغلوا أدمغتهم العاطلة عن العمل".
وتابع "مقولة الأمين العام للناتو بأن انتصار روسيا يعني هزيمة حلف شمال الأطلسي هي تأكيد مباشر من قبل الناتو بمشاركته في الحرب ضد بلادنا".
وأتم مدفيديف "كما يقولون - ليس من عقل كبير، بل من قلب نقي، اعترف الرجل النرويجي الصادق بذلك أخيرًا".
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مدفيديف: جميع أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق
11 سبتمبر, 18:56 GMT
وكانت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، قد ذكرت اليوم الثلاثاء أن ألمانيا سلمت نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" إلى أوكرانيا وذلك ضمن خطة برلين تسليم كييف 4 بطاريات من نفس النوع.
وأضافت الصحيفة أن تسليم المنظومة الدفاعية جرى بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية اليوم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، الذي أصبح جزءاً من روسيا هو ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه، عقب التصديق على انضمامها من قبل البرلمان الروسي، وذلك بعد إجراء استفتاء في هذه المناطق، أتى بنتيجة كاسحة للانضمام إلى وطنهم الأم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала