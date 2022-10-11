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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20221011/شويغو-يقوم-بفحص-جاهزية-المواطنين-الذين-تم-استدعاؤهم-للعمل-في-منطقة-العملية-الخاصة-1068879074.html
شويغو يشرف على فحص جاهزية المواطنين الذين تم استدعاؤهم للعمل في منطقة العملية الخاصة
شويغو يشرف على فحص جاهزية المواطنين الذين تم استدعاؤهم للعمل في منطقة العملية الخاصة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فحص تدريب المواطنين الذين تم استدعاؤهم قبل أيام قليلة من المناطق الروسية خلال... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T09:37+0000
2022-10-11T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا
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وجاء في البيان أن "وزير الدفاع اهتم بشكل خاص بقضايا التدريب العملي للمواطنين الوافدين الجدد لأداء مهام ضمن وحدات تأمين الأراضي المحررة في المناطق الخلفية للعملية العسكرية الخاصة".كما قام شويغو بفحص فصول التدريب التكتيكي والناري للأفراد العسكريين الاحتياطيين الذين سيقومون بمهام كجزء من الوحدات القتالية للقوات المسلحة الروسية.وأضافت الوزارة: "في ساحة التدريب العسكري، استمع وزير الدفاع إلى تقرير نائبه، العقيد يونسبيك يفكوروف، حول محتوى وخصائص برامج التدريب القتالي للمواطنين المجندين في مختلف التخصصات العسكرية. مع الأخذ بالاعتبار تجربة إجراء العملية العسكرية الخاصة".بعد الاستماع إلى التقرير، أصدر شويغو تعليماته بالتركيز على جودة التدريب مع المواطنين المستدعين بتوجيه من الضباط ذوي الخبرة القتالية الذين شاركوا بشكل مباشر في العملية العسكرية الخاصة.كما كلف وزير الدفاع الروسي بمهمة تكثيف إجراء التدريبات العملية مع المستعدين في الظلام.
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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا

شويغو يشرف على فحص جاهزية المواطنين الذين تم استدعاؤهم للعمل في منطقة العملية الخاصة

09:37 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 09:50 GMT 11.10.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فحص تدريب المواطنين الذين تم استدعاؤهم قبل أيام قليلة من المناطق الروسية خلال التعبئة الجزئية في ساحات التدريب العسكري في المنطقة العسكرية الغربية.
وجاء في البيان أن "وزير الدفاع اهتم بشكل خاص بقضايا التدريب العملي للمواطنين الوافدين الجدد لأداء مهام ضمن وحدات تأمين الأراضي المحررة في المناطق الخلفية للعملية العسكرية الخاصة".
كما قام شويغو بفحص فصول التدريب التكتيكي والناري للأفراد العسكريين الاحتياطيين الذين سيقومون بمهام كجزء من الوحدات القتالية للقوات المسلحة الروسية.
وأضافت الوزارة: "في ساحة التدريب العسكري، استمع وزير الدفاع إلى تقرير نائبه، العقيد يونسبيك يفكوروف، حول محتوى وخصائص برامج التدريب القتالي للمواطنين المجندين في مختلف التخصصات العسكرية. مع الأخذ بالاعتبار تجربة إجراء العملية العسكرية الخاصة".
بعد الاستماع إلى التقرير، أصدر شويغو تعليماته بالتركيز على جودة التدريب مع المواطنين المستدعين بتوجيه من الضباط ذوي الخبرة القتالية الذين شاركوا بشكل مباشر في العملية العسكرية الخاصة.
كما كلف وزير الدفاع الروسي بمهمة تكثيف إجراء التدريبات العملية مع المستعدين في الظلام.
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