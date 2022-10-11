https://sputnikarabic.ae/20221011/قطر-تجدد-التزامها-بدعم-مفوضية-الأمم-المتحدة-لشؤون-اللاجئين-1068916175.html
قطر تجدد التزامها بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
قطر تجدد التزامها بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
جددت قطر التزامها بتقديم الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف تمكينها من تنفيذ ولايتها على أكمل وجه. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T20:48+0000
2022-10-11T20:48+0000
2022-10-11T20:48+0000
الأونروا
قطر
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أعربت هند بنت عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال النقاش العام للدورة (73) للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين، عن تطلع بلادها إلى المشاركة في المنتدى العالمي الثاني للاجئين المقرر عقده في ديسمبر 2023.وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدبلوماسية القطرية أعربت عن سعادة دولة قطر بإيجاد حل عادل لقضية أكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني بحسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتقديم الدعم المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وأشارت هند المفتاح إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة الدول المانحة لوكالة الأونروا، مجددة التزام بلادها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لأبناء الشعب الفلسطيني كافة، لافتة إلى ارتفاع عدد النازحين قسرا نتيجة الصراعات والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان للعام العاشر على التوالي.وشددت الدبلوماسية القطرية على أن بلادها والمؤسسات القطرية الخيرية والإنسانية، تحرص على تعزيز وتطوير الشراكات الاستراتيجية وتنسيق الجهود مع العديد من المنظمات الإنسانية الدولية، بهدف دعم قضايا اللاجئين في أنحاء عديدة من العالم.وأضافت هند بنت عبد الرحمن المفتاح، أن الوساطة أصبحت خيارا استراتيجيا لدولة قطر، معتبرة إياها ركيزة أساسية في سياستها الخارجية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأونروا, قطر, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
الأونروا, قطر, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
قطر تجدد التزامها بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
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جددت قطر التزامها بتقديم الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف تمكينها من تنفيذ ولايتها على أكمل وجه.
أعربت هند بنت عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال النقاش العام للدورة (73) للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين، عن تطلع بلادها إلى المشاركة في المنتدى العالمي الثاني للاجئين المقرر عقده في ديسمبر 2023.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدبلوماسية القطرية أعربت عن سعادة دولة قطر بإيجاد حل عادل لقضية أكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني بحسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتقديم الدعم المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا
".
وأشارت هند المفتاح إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة الدول المانحة لوكالة الأونروا، مجددة التزام بلادها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لأبناء الشعب الفلسطيني كافة، لافتة إلى ارتفاع عدد النازحين قسرا نتيجة الصراعات والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان للعام العاشر على التوالي.
وشددت الدبلوماسية القطرية على أن بلادها والمؤسسات القطرية الخيرية والإنسانية، تحرص على تعزيز وتطوير الشراكات الاستراتيجية وتنسيق الجهود مع العديد من المنظمات الإنسانية الدولية، بهدف دعم قضايا اللاجئين
في أنحاء عديدة من العالم.
وأضافت هند بنت عبد الرحمن المفتاح، أن الوساطة أصبحت خيارا استراتيجيا لدولة قطر، معتبرة إياها ركيزة أساسية في سياستها الخارجية.