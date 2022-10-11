عربي
https://sputnikarabic.ae/20221011/قطر-تجدد-التزامها-بدعم-مفوضية-الأمم-المتحدة-لشؤون-اللاجئين-1068916175.html
قطر تجدد التزامها بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
قطر تجدد التزامها بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
جددت قطر التزامها بتقديم الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف تمكينها من تنفيذ ولايتها على أكمل وجه. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T20:48+0000
2022-10-11T20:48+0000
الأونروا
قطر
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050747387_0:407:2917:2048_1920x0_80_0_0_253de8053ea8fb3cbeb01081b0e651aa.jpg
أعربت هند بنت عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال النقاش العام للدورة (73) للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين، عن تطلع بلادها إلى المشاركة في المنتدى العالمي الثاني للاجئين المقرر عقده في ديسمبر 2023.وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدبلوماسية القطرية أعربت عن سعادة دولة قطر بإيجاد حل عادل لقضية أكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني بحسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتقديم الدعم المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وأشارت هند المفتاح إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة الدول المانحة لوكالة الأونروا، مجددة التزام بلادها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لأبناء الشعب الفلسطيني كافة، لافتة إلى ارتفاع عدد النازحين قسرا نتيجة الصراعات والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان للعام العاشر على التوالي.وشددت الدبلوماسية القطرية على أن بلادها والمؤسسات القطرية الخيرية والإنسانية، تحرص على تعزيز وتطوير الشراكات الاستراتيجية وتنسيق الجهود مع العديد من المنظمات الإنسانية الدولية، بهدف دعم قضايا اللاجئين في أنحاء عديدة من العالم.وأضافت هند بنت عبد الرحمن المفتاح، أن الوساطة أصبحت خيارا استراتيجيا لدولة قطر، معتبرة إياها ركيزة أساسية في سياستها الخارجية.
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050747387_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_aae6593c9245109a2481ecaf60779eb7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأونروا, قطر, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
الأونروا, قطر, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

قطر تجدد التزامها بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

20:48 GMT 11.10.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورإيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
جددت قطر التزامها بتقديم الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف تمكينها من تنفيذ ولايتها على أكمل وجه.
أعربت هند بنت عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال النقاش العام للدورة (73) للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين، عن تطلع بلادها إلى المشاركة في المنتدى العالمي الثاني للاجئين المقرر عقده في ديسمبر 2023.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدبلوماسية القطرية أعربت عن سعادة دولة قطر بإيجاد حل عادل لقضية أكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني بحسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتقديم الدعم المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأشارت هند المفتاح إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة الدول المانحة لوكالة الأونروا، مجددة التزام بلادها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لأبناء الشعب الفلسطيني كافة، لافتة إلى ارتفاع عدد النازحين قسرا نتيجة الصراعات والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان للعام العاشر على التوالي.
وشددت الدبلوماسية القطرية على أن بلادها والمؤسسات القطرية الخيرية والإنسانية، تحرص على تعزيز وتطوير الشراكات الاستراتيجية وتنسيق الجهود مع العديد من المنظمات الإنسانية الدولية، بهدف دعم قضايا اللاجئين في أنحاء عديدة من العالم.
وأضافت هند بنت عبد الرحمن المفتاح، أن الوساطة أصبحت خيارا استراتيجيا لدولة قطر، معتبرة إياها ركيزة أساسية في سياستها الخارجية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала