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https://sputnikarabic.ae/20221011/محلل-سياسي-تفجير-جسر-القرم-عمل-إرهابي-أوكراني-وبداية-لتحول-نوعي-في-العملية-العسكرية-الروسية-1068875516.html
محلل سياسي: تفجير جسر القرم عمل إرهابي أوكراني وبداية لتحول نوعي في العملية العسكرية الروسية
محلل سياسي: تفجير جسر القرم عمل إرهابي أوكراني وبداية لتحول نوعي في العملية العسكرية الروسية
قال علاء الأصفري الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، إن "روسيا كانت تطلق على عمليتها العسكرية في أوكرانيا صفة بأنها "محدودة" (خاصة) لإنقاذ الروس الذين يتعرضون... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T09:09+0000
2022-10-11T09:09+0000
شبه جزيرة القرم الروسية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وتابع الأصفري: "إلا أن القيادة الأوكرانية بقيادة زيلينسكي والمدعوم من الغرب وأمريكا تريد أن تكون رأس الحربة في مواجهة الأمن القومي الروسي، ما شكل قرارًا روسيًا لا يمكن العدول عنه في تحرير أوكرانيا".وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الاستهداف الإرهابي لجسر القرم من قبل السلطات الأوكرانية يمثل نقطة تحول كبيرة للحرب، معتبرا أن "استهداف البنى التحتية الروسية، لا سيما بعد أن أعلنت موسكو أن المناطق التي تنضم إليها هي مناطق روسية، والاعتداء عليها يمثل اعتداءً على أمنها القومي، هو خطأ أوكراني كبير سيدفع ثمنه نظام العميل زيلينسكي".وتابع الأصفري: "هذا العدوان شكل نقطة تحول، ستضطر روسيا بعدها إلى اتخاذ خطوات أكبر وضربات أكثر إيلاما للمواقع العسكرية الأوكرانية في كييف العاصمة، والتي لم تتعرض للقصف منذ أشهر، حيث يريد الغرب وأمريكا من هذا المنعطف زيادة الأوضاع تأزمًا بشكل أكبر، ولم يعد هناك أي خيار أمام موسكو إلا توجيه ضربات قوية وموجعة".وأكد أن موسكو "ستنتصر على الإرهاب مهما كلف الأمر، ورغم الإمدادات العسكرية الهائلة التي يمد بها الغرب عصابات زيلينسكي؛ حيث أخذت الحرب منحى آخر أكثر ضغطًا، وبداية حرب عالمية، بأيادي أوكرانية خبيثة وبدعم غربي وأمريكي كامل"، مضيفا: "لا خيار أمام موسكو إلا الصمود وتصعيد عملياتها العسكرية بشكل أكثر عنفًا وإيلامًا لكييف ومواقعها العسكرية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاستخبارات الأوكرانية خططت للهجوم الإرهابي على جسر القرم ونفذته، وأن الهجوم استهدف موقعا حساسا في البنية التحتية الروسية.وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.يذكر أن جسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/ أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
https://sputnikarabic.ae/20221010/خبراء-عن-مرحلة-ما-بعد-استهداف-جسر-القرم-روسيا-هي-من-يحدد-1068858330.html
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شبه جزيرة القرم الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا
شبه جزيرة القرم الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا

محلل سياسي: تفجير جسر القرم عمل إرهابي أوكراني وبداية لتحول نوعي في العملية العسكرية الروسية

09:09 GMT 11.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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قال علاء الأصفري الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، إن "روسيا كانت تطلق على عمليتها العسكرية في أوكرانيا صفة بأنها "محدودة" (خاصة) لإنقاذ الروس الذين يتعرضون للاضطهاد من قبل السلطات النازية".
وتابع الأصفري: "إلا أن القيادة الأوكرانية بقيادة زيلينسكي والمدعوم من الغرب وأمريكا تريد أن تكون رأس الحربة في مواجهة الأمن القومي الروسي، ما شكل قرارًا روسيًا لا يمكن العدول عنه في تحرير أوكرانيا".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الاستهداف الإرهابي لجسر القرم من قبل السلطات الأوكرانية يمثل نقطة تحول كبيرة للحرب، معتبرا أن "استهداف البنى التحتية الروسية، لا سيما بعد أن أعلنت موسكو أن المناطق التي تنضم إليها هي مناطق روسية، والاعتداء عليها يمثل اعتداءً على أمنها القومي، هو خطأ أوكراني كبير سيدفع ثمنه نظام العميل زيلينسكي".
وتابع الأصفري: "هذا العدوان شكل نقطة تحول، ستضطر روسيا بعدها إلى اتخاذ خطوات أكبر وضربات أكثر إيلاما للمواقع العسكرية الأوكرانية في كييف العاصمة، والتي لم تتعرض للقصف منذ أشهر، حيث يريد الغرب وأمريكا من هذا المنعطف زيادة الأوضاع تأزمًا بشكل أكبر، ولم يعد هناك أي خيار أمام موسكو إلا توجيه ضربات قوية وموجعة".
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
خبراء عن مرحلة ما بعد استهداف جسر القرم... روسيا هي من يحدد
أمس, 16:35 GMT
وأكد أن موسكو "ستنتصر على الإرهاب مهما كلف الأمر، ورغم الإمدادات العسكرية الهائلة التي يمد بها الغرب عصابات زيلينسكي؛ حيث أخذت الحرب منحى آخر أكثر ضغطًا، وبداية حرب عالمية، بأيادي أوكرانية خبيثة وبدعم غربي وأمريكي كامل"، مضيفا: "لا خيار أمام موسكو إلا الصمود وتصعيد عملياتها العسكرية بشكل أكثر عنفًا وإيلامًا لكييف ومواقعها العسكرية".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاستخبارات الأوكرانية خططت للهجوم الإرهابي على جسر القرم ونفذته، وأن الهجوم استهدف موقعا حساسا في البنية التحتية الروسية.
وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.
يذكر أن جسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/ أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
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