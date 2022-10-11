https://sputnikarabic.ae/20221011/مقتل-جندي-إسرائيلي-خلال-عملية-إطلاق-نار-في-الضفة-الغربية-1068902616.html
مقتل جندي إسرائيلي خلال عملية إطلاق نار في الضفة الغربية.. فيديو
مقتل جندي إسرائيلي خلال عملية إطلاق نار في الضفة الغربية.. فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها بعملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T15:23+0000
2022-10-11T15:23+0000
2022-10-11T15:52+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن جنديا إسرائيليا قتل متأثرا بنيران أو جروح أصيب بها بعملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.وأكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية أن جنديا إسرائيليا قتل خلال عملية إطلاق نار من قبل فلسطينيين بالقرب من مستوطنة "شافي شومرون" الواقعة شمالي الضفة الغربية.من جانبه، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بتغريدة جديدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، بأن "الجندي قتل على يد مخربين فلسطينيين نتيجة لإطلاق نار من سيارة مسرعة نحو عدد من الجنود الذين كانوا يهمون بنشاط لتأمين المنطقة والسكان".وشدد أدرعي على أن الجيش الإسرائيلي قد أمر بمباشرة البحث عن منفذي حادث إطلاق النار ضد الجندي الإسرائيلي.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "الإرهابي" فتح النار على قوة عسكرية وفر مسرعا من المكان بسيارة في وقت تعمل القوات الإسرائيلية على تمشيط مكان الحادث والأماكن القريبة منه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل
العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل
مقتل جندي إسرائيلي خلال عملية إطلاق نار في الضفة الغربية.. فيديو
15:23 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 15:52 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها بعملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن جنديا إسرائيليا قتل متأثرا بنيران أو جروح أصيب بها بعملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.
وأكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية أن جنديا إسرائيليا قتل خلال عملية إطلاق نار من قبل فلسطينيين بالقرب من مستوطنة "شافي شومرون" الواقعة شمالي الضفة الغربية
.
من جانبه، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بتغريدة جديدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، بأن "الجندي قتل على يد مخربين فلسطينيين نتيجة لإطلاق نار من سيارة مسرعة نحو عدد من الجنود الذين كانوا يهمون بنشاط لتأمين المنطقة والسكان".
وشدد أدرعي على أن الجيش الإسرائيلي
قد أمر بمباشرة البحث عن منفذي حادث إطلاق النار ضد الجندي الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "الإرهابي" فتح النار على قوة عسكرية وفر مسرعا من المكان بسيارة في وقت تعمل القوات الإسرائيلية على تمشيط مكان الحادث والأماكن القريبة منه.