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https://sputnikarabic.ae/20221011/وزيرة-إسرائيلية-تعارض-الاتفاق-مع-لبنان-ما-لم-يعرض-على-الكنيست-1068900563.html
وزيرة إسرائيلية تعارض الاتفاق مع لبنان ما لم يعرض على الكنيست
وزيرة إسرائيلية تعارض الاتفاق مع لبنان ما لم يعرض على الكنيست
أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، معارضتها التوصل لاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T14:53+0000
2022-10-11T14:53+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن شاكيد معارضتها للاتفاق الذي وصفه يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"التاريخي"، بدعوى أن الاتفاق مع لبنان ستعارضه إذا لم يتم عرضه على الكنيست للمصادقة عليه.وكان يائير لابيد قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" مع لبنان، وقال إنه سيقوي إسرائيل ويضخ المليارات في اقتصادها.وقال لابيد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "توصلنا إلى اتفاق تاريخي حول الخط (الحدود) البحري مع لبنان"، مضيفا: واعتبر لابيد أن "مسودة الاتفاق تتوافق تماما مع المبادئ التي قدمتها إسرائيل في المجالين الأمني ​​والاقتصادي".يأتي ذلك، بعد وقت قصير من إعلان الرئاسة اللبنانية، أنها "تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم بها الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية".وأكدت الرئاسة، في بيان لها، أن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".وأعربت عن أملها أن "يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "الرئيس ​ميشال عون​ سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد".وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، قال إنه سلّم الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود إلى الرئيس ميشال عون، مؤكدا أن الاتفاق "منصف" ويرضي الطرفين.وكان لبنان قد أبدى ملاحظات على صيغة سابقة للاتفاق المحتمل مع إسرائيل، والذي تسلمه من الوسيط الأمريكي، فيما قام الأخير بنقل الملاحظات للجانب الإسرائيلي، قبل تقديم الصيغة النهائية اليوم إلى لبنان.ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.
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لبنان, إسرائيل, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, العالم العربي

وزيرة إسرائيلية تعارض الاتفاق مع لبنان ما لم يعرض على الكنيست

14:53 GMT 11.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، معارضتها التوصل لاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن شاكيد معارضتها للاتفاق الذي وصفه يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"التاريخي"، بدعوى أن الاتفاق مع لبنان ستعارضه إذا لم يتم عرضه على الكنيست للمصادقة عليه.
وكان يائير لابيد قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" مع لبنان، وقال إنه سيقوي إسرائيل ويضخ المليارات في اقتصادها.
وقال لابيد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "توصلنا إلى اتفاق تاريخي حول الخط (الحدود) البحري مع لبنان"، مضيفا:

غدا سأعقد اجتماعا للمجلس الوزاري السياسي- الأمني المصغر (الكابينيت) يليه اجتماع للحكومة.

واعتبر لابيد أن "مسودة الاتفاق تتوافق تماما مع المبادئ التي قدمتها إسرائيل في المجالين الأمني ​​والاقتصادي".
يأتي ذلك، بعد وقت قصير من إعلان الرئاسة اللبنانية، أنها "تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم بها الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية".
وأكدت الرئاسة، في بيان لها، أن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
وأعربت عن أملها أن "يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "الرئيس ​ميشال عون​ سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد".
وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، قال إنه سلّم الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود إلى الرئيس ميشال عون، مؤكدا أن الاتفاق "منصف" ويرضي الطرفين.
وكان لبنان قد أبدى ملاحظات على صيغة سابقة للاتفاق المحتمل مع إسرائيل، والذي تسلمه من الوسيط الأمريكي، فيما قام الأخير بنقل الملاحظات للجانب الإسرائيلي، قبل تقديم الصيغة النهائية اليوم إلى لبنان.
ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.
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