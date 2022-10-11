عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221011/نيوزيلندا-تفرض-عقوبات-جديدة-ضد-75-شخصا-1068867775.html
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة ضد 75 شخصا روسيا
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة ضد 75 شخصا روسيا
قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تفرض عقوبات على 51 روسيا آخرين، و24 مسؤولًا مرتبطين بالأراضي التي انضمت إلى روسيا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T03:49+0000
2022-10-11T03:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار نيوزيلندا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103556/40/1035564057_0:277:4724:2934_1920x0_80_0_0_dfbb5f81438d5fe5177532e47a2fe79b.jpg
تشمل العقوبات الملياردير الروسي في مجال الصلب ألكسندر أبراموف وعائلته، وكذلك شركة (إيفراز) التي هو مساهم فيها.وذكرت قناة تلفزيونية نيوزيلندية أن ألكسندر أبراموف مُنع من دخول البلاد.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في وقت سابق على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.في 30 سبتمبر/ أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في مناطق لوغانسك ودونيتسك، وخيرسون وزابوروجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا. في وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا الاتحادية.كانت وزارة الخارجية النيوزيلندية، أعلنت نهاية أغسطس/آب الماضي توسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.هذا وفرضت نيوزيلندا حتى الآن، عقوبات ضد ما يقارب 800 مواطنا روسيا بما فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأعضاء مجلس الدوما الروسي، بالإضافة إلى عقوبات ضد حوالي 100 منشأة ومؤسسة روسية.
https://sputnikarabic.ae/20220822/وزارة-خارجية-نيوزيلندا-قررنا-توسيع-العقوبات-ضد-روسيا-بسبب-الوضع-في-أوكرانيا-1066712248.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103556/40/1035564057_222:0:4503:3211_1920x0_80_0_0_7e73dc972d978eec38a952e35a9768ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار نيوزيلندا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
أخبار نيوزيلندا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة ضد 75 شخصا روسيا

03:49 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 03:50 GMT 11.10.2022)
© AP Photo / Charles Platiau/Pool Photoرئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Charles Platiau/Pool Photo
تابعنا عبرTelegram
قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تفرض عقوبات على 51 روسيا آخرين، و24 مسؤولًا مرتبطين بالأراضي التي انضمت إلى روسيا.
تشمل العقوبات الملياردير الروسي في مجال الصلب ألكسندر أبراموف وعائلته، وكذلك شركة (إيفراز) التي هو مساهم فيها.
وذكرت قناة تلفزيونية نيوزيلندية أن ألكسندر أبراموف مُنع من دخول البلاد.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في وقت سابق على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
وزارة خارجية نيوزيلندا: تم توسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا
22 أغسطس, 09:54 GMT
في 30 سبتمبر/ أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في مناطق لوغانسك ودونيتسك، وخيرسون وزابوروجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا. في وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا الاتحادية.
كانت وزارة الخارجية النيوزيلندية، أعلنت نهاية أغسطس/آب الماضي توسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.
هذا وفرضت نيوزيلندا حتى الآن، عقوبات ضد ما يقارب 800 مواطنا روسيا بما فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأعضاء مجلس الدوما الروسي، بالإضافة إلى عقوبات ضد حوالي 100 منشأة ومؤسسة روسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала