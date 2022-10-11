https://sputnikarabic.ae/20221011/نيوزيلندا-تفرض-عقوبات-جديدة-ضد-75-شخصا-1068867775.html
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة ضد 75 شخصا روسيا
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة ضد 75 شخصا روسيا
قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تفرض عقوبات على 51 روسيا آخرين، و24 مسؤولًا مرتبطين بالأراضي التي انضمت إلى روسيا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T03:49+0000
2022-10-11T03:49+0000
2022-10-11T03:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار نيوزيلندا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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تشمل العقوبات الملياردير الروسي في مجال الصلب ألكسندر أبراموف وعائلته، وكذلك شركة (إيفراز) التي هو مساهم فيها.وذكرت قناة تلفزيونية نيوزيلندية أن ألكسندر أبراموف مُنع من دخول البلاد.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في وقت سابق على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.في 30 سبتمبر/ أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في مناطق لوغانسك ودونيتسك، وخيرسون وزابوروجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا. في وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا الاتحادية.كانت وزارة الخارجية النيوزيلندية، أعلنت نهاية أغسطس/آب الماضي توسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.هذا وفرضت نيوزيلندا حتى الآن، عقوبات ضد ما يقارب 800 مواطنا روسيا بما فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأعضاء مجلس الدوما الروسي، بالإضافة إلى عقوبات ضد حوالي 100 منشأة ومؤسسة روسية.
https://sputnikarabic.ae/20220822/وزارة-خارجية-نيوزيلندا-قررنا-توسيع-العقوبات-ضد-روسيا-بسبب-الوضع-في-أوكرانيا-1066712248.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نيوزيلندا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
أخبار نيوزيلندا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة ضد 75 شخصا روسيا
03:49 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 03:50 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تفرض عقوبات على 51 روسيا آخرين، و24 مسؤولًا مرتبطين بالأراضي التي انضمت إلى روسيا.
تشمل العقوبات الملياردير الروسي
في مجال الصلب ألكسندر أبراموف وعائلته، وكذلك شركة (إيفراز) التي هو مساهم فيها.
وذكرت قناة تلفزيونية نيوزيلندية أن ألكسندر أبراموف مُنع من دخول البلاد.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في وقت سابق على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
في 30 سبتمبر/ أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في مناطق لوغانسك ودونيتسك، وخيرسون وزابوروجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا. في وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا الاتحادية.
كانت وزارة الخارجية النيوزيلندية، أعلنت نهاية أغسطس/آب الماضي توسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.
هذا وفرضت نيوزيلندا حتى الآن، عقوبات ضد ما يقارب 800 مواطنا روسيا بما فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأعضاء مجلس الدوما الروسي، بالإضافة إلى عقوبات ضد حوالي 100 منشأة ومؤسسة روسية.