https://sputnikarabic.ae/20221011/هل-يمكن-أن-تلعب-الإمارات-دورا-إيجابيا-في-المصالحة-بين-روسيا-والغرب؟-خبير-يوضح-1068907196.html

هل يمكن أن تلعب الإمارات دورا إيجابيا في المصالحة بين روسيا والغرب؟... خبير يوضح

هل يمكن أن تلعب الإمارات دورا إيجابيا في المصالحة بين روسيا والغرب؟... خبير يوضح

يرى الخبير السوري في الشؤون الاستراتيجية، عمر رحمون، أن القمة الروسية الإماراتية تأتي في ظرف دقيق، لافتا إلى أن الغرب أوصل العالم إلى حافة الهاوية. 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T17:06+0000

2022-10-11T17:06+0000

2022-10-11T17:06+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

روسيا

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دمشق - سبوتنيك. وقال رحمون، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن القمة الروسية الإماراتية التي انعقدت اليوم الثلاثاء، بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الإماراتي محمد بن زايد "تأتي في ظرف تصعيدي بين روسيا والغرب في أوكرانيا بعد التطورات الأخيرة".وأضاف "على الرغم من أن المسؤولين الإماراتيين صرحوا بأن هذه القمة مجدولة، ويتم التحضير لها منذ فترة إلا أنه بالنظر إلى توقيتها، فهي هامة جدا لعدة أسباب في ظل العلاقة الروسية الإماراتية الجيدة إن كان على مستوى البلدين أو على مستوى القيادتين".وتابع رحمون "موقف الإمارات كان مشتركا مع روسيا بخفض إنتاج النفط بمليوني برميل في اجتماع [أوبك+] الأخير، الأمر الذي أزعج الولايات المتحدة".وأوضح أن "هذا يدل على أن الإمارات اتخذت قرارها ملتفتة إلى مصالحها ومصالح شعبها من دون أن تأبه بانزعاج أمريكا".ولفت رحمون إلى أن زيارة ابن زايد إلى روسيا، تكتسب أهميتها من كونها أول زيارة لزعيم عربي بعد التطورات في أوكرانيا، كما أنها "تأتي في مرحلة حساسة، والمأمول منها أن ينتج عنها تسوية لما تملكه الإمارات، من علاقات مع روسيا والغرب".وتابع "الإمارات وسيط حيادي أثبت جدارته في الكثير من الأزمات العالمية والإقليمية"، فيما أشار إلى أن "الغرب أوصل العالم إلى حافة الهاوية".وأضاف "هذه الزيارة مهمة على صعيد قضية الطاقة كون دول الخليج العربية وروسيا تقودان قطاع الطاقة في العالم وهناك مشاريع بينية عديدة، والكثير من الأمور الاقتصادية بين البلدين".ويقوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة إلى روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه رئيس دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، أن الاتصالات الروسية - الإماراتية تتطور بشكل مطرد، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة والعالم.

https://sputnikarabic.ae/20221011/بوتين-يشكر-رئيس-الإمارات-على-جهود-الوساطة-في-حل-القضايا-الإنسانية-1068884680.html

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