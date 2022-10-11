https://sputnikarabic.ae/20221011/وزيرة-الخارجية-الفرنسية-تهدد-بيلاروسيا-بعقوبات-جديدة-لـ-دعمها-تحركات-روسيا-في-أوكرانيا-1068882026.html
وزيرة الخارجية الفرنسية تهدد بيلاروسيا بعقوبات جديدة لـ "دعمها تحركات روسيا في أوكرانيا"
وزيرة الخارجية الفرنسية تهدد بيلاروسيا بعقوبات جديدة لـ "دعمها تحركات روسيا في أوكرانيا"
هددت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، بيلاروسيا بعقوبات جديدة بسبب دعمها لتحركات روسيا في أوكرانيا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T10:51+0000
2022-10-11T10:51+0000
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ووفقا لموقع "يو إس نيوز"، أدلت كولونا بتصريحات للإذعة الفرنسية أكدت فيها أن بيلاروسيا تخاطر بالوقوع تحت وطأة عقوبات إضافية إذا استمرت في دعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لا سيما في ضوء الضربات الجوية الأخيرة.وقالت: "قضية بيلاروسيا ستثار بالتأكيد في اجتماع مجموعة السبع اليوم، فمن الضروري إرسال تحذير إلى هذا البلد: أي دعم لأعمال روسيا في أوكرانيا سيترتب عليه عقوبات إضافية".ومن المقرر أن يعقد قادة مجموعة السبع اجتماعا استثنائيا عبر الإنترنت في وقت لاحق يوم الثلاثاء، حيث يخطط المشاركون لمناقشة عواقب الضربات الروسية الأخيرة على أهداف أوكرانية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن بلاده نفذت، ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية المخصصة للإمدادات العسكرية والاتصال، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان الرئيس الروسي على وجه الخصوص انفجار السبت على جسر القرم ووصفه بأنه هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الروسية. قال بوتين إن أوكرانيا نفذت أيضًا ثلاث هجمات إرهابية ضد محطة الطاقة النووية في كورسك وحاولت إتلاف خط أنابيب الغاز ترك ستريم.طالع أيضا: بريطانيا تفرض عقوبات على بيلاروسيا لدعمها العملية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20221003/رئيس-الوزراء-البيلاروسي-اندماج-روسيا-وبيلاروسيا-في-إطار-دولة-الاتحاد-رد-على-العقوبات-الغربية-1068558945.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار فرنسا , أخبار بيلاروسيا اليوم
وزيرة الخارجية الفرنسية تهدد بيلاروسيا بعقوبات جديدة لـ "دعمها تحركات روسيا في أوكرانيا"
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هددت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، بيلاروسيا بعقوبات جديدة بسبب دعمها لتحركات روسيا في أوكرانيا.
ووفقا لموقع
"يو إس نيوز"، أدلت كولونا بتصريحات للإذعة الفرنسية أكدت فيها أن بيلاروسيا تخاطر بالوقوع تحت وطأة عقوبات إضافية إذا استمرت في دعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لا سيما في ضوء الضربات الجوية الأخيرة.
وقالت: "قضية بيلاروسيا ستثار بالتأكيد في اجتماع مجموعة السبع اليوم، فمن الضروري إرسال تحذير إلى هذا البلد: أي دعم لأعمال روسيا في أوكرانيا سيترتب عليه
عقوبات إضافية".
ومن المقرر أن يعقد قادة مجموعة السبع اجتماعا استثنائيا عبر الإنترنت في وقت لاحق يوم الثلاثاء، حيث يخطط المشاركون لمناقشة عواقب الضربات الروسية الأخيرة على أهداف أوكرانية.
وسيشارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مكالمة فيديو في بداية اجتماع مجموعة السبع.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن بلاده نفذت، ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية المخصصة للإمدادات العسكرية والاتصال، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان الرئيس الروسي على وجه الخصوص انفجار السبت على جسر القرم
ووصفه بأنه هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الروسية. قال بوتين إن أوكرانيا نفذت أيضًا ثلاث هجمات إرهابية ضد محطة الطاقة النووية في كورسك وحاولت إتلاف خط أنابيب الغاز ترك ستريم.